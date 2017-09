Tunisie: «La réforme éducative sera relancée»

L'école primaire Farhat-Hached à Korba a accueilli, hier, 150 élèves et compte 3 salles de classe, une salle d'informatique et une salle multidisciplinaire.

L'école étatique est une fierté pour les Tunisiens malgré les défaillances et les difficultés enregistrées dans ce secteur sur le plan du délabrement de l'infrastructure et le manque des ressources humaines.

S'agissant de la vacance des postes dans les établissements éducatifs, le secrétaire général de la centrale syndicale a estimé que le dialogue est en cours, rappelant une réunion tenue jeudi avec les ministres des Finances et de l'Education pour trouver une issue à cette question. Quelque 13.800 postes vacants sont recensés dans le secteur de l'enseignement de base et 1.780 dans l'enseignement secondaire, selon la même source.

Taboubi a souligné dans une déclaration à la correspondante de la TAP, lors de l'inauguration de l'école primaire Farhat-Hached à Korba (gouvernorat de Nabeul), l'importance de la contribution de la société civile et des hommes d'affaires dans la consolidation de l'effort national visant la promotion des établissements éducatifs et l'investissement dans le secteur de l'enseignement.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.