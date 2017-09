Tunisie: La révolution est-elle culturelle ?

Sur le plan politique, pour ce qui est de la liberté d'expression et des textes, il est indéniable qu'un saut qualitatif vers la mise en place d'un Etat de droit se soit opéré. Il n'en demeure pas moins qu'au niveau du fonctionnement, le chemin est long. Même si la voie semble être tracée.

Sur le plan économique, le déficit budgétaire, l'endettement, le taux d'inflation représentent autant d'atteintes à la souveraineté du pays. Par conséquent, l'émancipation économique demeure un objectif qui semble difficile à atteindre, en tout cas pour l'heure.

L'émancipation culturelle semble être, en revanche, un acquis. S'il est des fondamentaux historiquement constitutifs de la Tunisie, ils sont d'abord culturels. Le cumul de l'histoire, les empreintes laissées par Bourguiba, le rapport qu'entretiennent les Tunisiens avec la culture expliquent cet état de fait.

Un fait culturel irréversible

Mais ce fait culturel est devenu tellement fort après 2011 qu'il semble irréversible, pour avoir joué un rôle éminemment politique. Les digues culturelles ont tôt fait de s'ériger contre la déferlante islamiste. L'art a pris les couleurs du militantisme pour défendre les libertés et l'individu en tant qu'entité. Sous les auspices du chant libératoire, les artistes, les femmes, les jeunes sont sortis dans la rue pour acclamer le droit d'exister, le droit à la différence, le droit à une liberté pleine et entière.

La culture s'est également convertie en plateforme sur laquelle ont été mis en avant et en forme des créations et gestes authentiquement tunisiens. Des artistes et des créateurs tunisiens ont relevé le défi pour s'inscrire dans une démarche authentique en rejetant dos à dos et l'orientalisme et l'occidentalisme.

Ainsi, si la révolution, la plus belle des muses inspiratrices, n'a pas encore révélé tous ses secrets, des représentations cinématographiques, théâtrales, plastiques qui en découlent directement ou pas jaillissent tous les jours. La force libératrice associée au foisonnement créateur sont palpables, l'aménagement d'espaces culturels se multiplie sur l'ensemble du territoire tunisien.

Et au-delà du fait politique qui s'inscrit dans l'ADN révolutionnaire de toute façon, ce fait culturel transcendant les œuvres et l'art qui a émergé depuis 2011, a impulsé la création, d'un côté, et réussi à consolider une identité authentiquement tunisienne, de l'autre. Ce qui, en soi, nous pousse à penser que la révolution tunisienne serait également culturelle.