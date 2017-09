Tunisie: La joie des retrouvailles

Tasnim et Ranim, deux collégiennes en 8e année de base, amies et camarades de classe depuis le primaire, étaient impatientes de reprendre les cours. Leurs visages traduisaient une joie immense.

«Nous avons débuté avec 200 élèves pour arriver à une capacité d'accueil qui dépasse les 500, se limitant à 16 salles et une trentaine d'élèves par classe», éclaire-t-il, avant d'ajouter que le déroulement de la première journée se passe normalement et dans la bonne ambiance.

D'ailleurs, le directeur du collège, Hassen Ben Tanfous, a noté que l'emplacement de l'établissement qui se trouvait à la frontière du gouvernorat de Ben Arous et celui de Nabeul (Soliman), pose problème depuis des années, ce qui explique l'affluence massive à ce collège qui accueille à peu près 600 élèves par an.

Joyeuses et pleines d'énergie, les filles habillées en tabliers bleus et des tabliers beiges pour les garçons, se regroupent pour discuter ensemble et se retrouver après une pause bien longue.

Fournitures scolaires et goûters, sac-à-dos et cartables, direction illico vers les établissements pour commencer une nouvelle journée en pleine forme.

Le trafic routier : minibus, cars et voitures en sont témoins, les épiceries et pâtisseries notent également une affluence inhabituelle de cette clientèle.

Les quartiers et chemins menant vers différentes écoles et maternelles ont repris vie après des vacances estivales bien tranquilles.

