Tunisie/Egypte: «Chaque match a ses particularités»

interview

Je ne pense pas que le titre arabe quoique récemment remporté va nous aider à avoir un ascendant psychologique devant les Ahlaoui. Pour nous, cette performance fait partie de l'histoire et ne peut avoir aucune influence sur nous.

Encore moins sur nos adversaires qui chercheront à nous damer le pion pour faire oublier leur mésaventure en coupe arabe. Donc chaque compétition, chaque match a ses particularités qui les différencient des autres.

Vous allez jouer dans un stade plein comme un œuf où les supporters d'Al Ahly vont tout faire pour booster leur équipe et vous compliquer davantage la mission, qu'en pensez-vous ?

Notre équipe est rompue à ce genre de situations. Nous avons appris à ignorer le public adverse et à nous concentrer sur le jeu uniquement. De toutes les manières la pression pèsera surtout sur les Ahlaouis même si leur public sera là pour les épauler en se constituant douzième joueur.

L'Espérance a l'habitude de jouer en déplacement dans des conditions difficiles et d'arriver à surmonter les difficultés.

Tout le monde pense que votre équipe manque de jus depuis quelque temps, en témoigne votre dernière sortie en championnat face à l'ASGabès.

Il est tout à fait normal que l'équipe connaisse des moments de baisse de niveau pour différentes raisons. L'essentiel, c'est de savoir y remédier pour que cela ne persiste pas.

Il y a, certes,quelques signes de fatigue, mais le staff technique a su comment rectifier le tir et préparer tout l'effectif pour notre grand rendez-vous d'aujourd'hui. Des séances de décrassage et de glaçage ont été programmées.

Cela nous a permis de nous débarrasser de la fatigue et de l'engourdissement des jambes. C'est une thérapie qui fait beaucoup de bien et permet une rapide récupération et un net regain de la plénitude des moyens physiques.

Et qu'en est-il de la préparation mentale et psychologique pour ce bras-de-fer que l'on peut qualifier de clé de voûte de toute la saison 2016-2017 ?

D'abord, le match de ce soir ne doit pas sortir de son cadre de rencontre de football comme toute autre rencontre. Il ne faut pas qu'on soit gonflés à bloc au risque d'être crispés.

Notre staff technique et nos responsables nous entourent et nous prodiguent leurs précieux conseils afin de nous mettre en mesure d'accomplir notre mission à Alexandrie le plus positivement possible.

Vos propos rassurent, en quelque sorte, vos supporters qui redoutent outre mesure ce match...

Tout à fait car nous avons entièrement confiance en nos moyens sans excès et sans surestimer la valeur de notre vis-à-vis. Je crois dur comme fer que nous allons rentrer d'Alexandie avec un résultat probant.