Tunisie: Une baisse de 14,2% durant les sept premiers mois

Les investisseurs étrangers ont encore confiance en notre pays malgré les différents problèmes économiques. Les avantages comparatifs du site tunisien séduisent encore les promoteurs étrangers qui veulent installer leurs unités dans l'une des régions intérieures ou conclure un partenariat avec un homme d'affaires tunisien pour le lancement d'un projet productif et à valeur ajoutée.

Les derniers chiffres de l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (Apii) montrent que les investissements industriels à 100% étrangers et en partenariat sont passés de 538,1 MD lors des sept premiers mois 2016 à 461,9 MD durant la même période de l'année 2017, enregistrant ainsi une baisse de 14,2%.

Cette baisse est due aux projets 100% étrangers, dont l'investissement est passé de 254.5 MD à 168.3 MD durant les sept premiers mois 2017 (-33.9%). Par contre, les projets en partenariat ont enregistré une augmentation de 3.5% (293.6 MD contre 283.6 MD durant les sept premiers mois 2016).

Investissements bien ciblés

L'approche sectorielle illustre que la baisse enregistrée au niveau des investissements à 100% étrangers et en partenariat est imputable au secteur des industries mécaniques et électriques dont les investissements sont passés de 258.8 MD à 140.9 MD (-45,6%), suite à la déclaration durant les sept premiers mois 2016 de l'extension d'une unité de fabrication de pièces mécaniques de précision pour le secteur aéronautique pour un montant de 67,6 MD, à la déclaration de l'extension d'une unité de fabrication de pièces de structure aéronautique pour un montant de 35,6 MD et à la déclaration de l'extension d'une unité de fabrication de faisceaux de câbles pour automobiles pour un montant de 13,0 MD.

En contrepartie, le reste des secteurs ont enregistré des résultats positifs au niveau des investissements à 100% étrangers et en partenariat durant les sept premiers mois 2017, à savoir le secteur des industries agroalimentaires, dont les investissements sont passés de 112,4 MD à 113,1 MD, enregistrant ainsi une hausse de 0.6%, le secteur des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre, dont les investissements étrangers ou en partenariat ont atteint 61,3 MD contre 39,2 MD, enregistrant ainsi une augmentation de 56,4%.

Quant au secteur des industries diverses, elles ont connu une hausse de 16.7% durant les sept premiers mois de l'année 2017 (70,5 MD contre 60.4 MD), alors que les investissements dans le secteur des industries chimiques ont augmenté de 18,9% durant les sept premiers mois de l'année 2017 (38,4 MD contre 32,3 MD). Même les investissements dans le secteur des industries du textile et de l'habillement ont connu une hausse de 1,8% (34.6 MD contre 34,0 MD durant les sept premiers mois de l'année 2016) et ceux réservés au secteur des industries du cuir et de la chaussure sont passés de 1,0 MD à 3,1MD.