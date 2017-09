Congo-Kinshasa: Rentrée parlementaire - Cap sur l'organisation des élections !

Et d'ailleurs, le vice-président de la Céni Norbert Basengezi a indiqué récemment que le calendrier électoral sera fait très bientôt dès le retour du président de la République qui prend part aux travaux de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiennent à New York.

Aujourd'hui plus qu'hier, rien théoriquement ne peut empêcher la centrale électorale de publier ce chronogramme électoral qui ne tient plus qu'à l'enrôlement des électeurs dans le Grand Kasaï, la dernière étape restante.

En appoint, le Parlement s'emploiera à accorder toute la diligence voulue à l'examen et au vote du projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale en vue des élections législatives et provinciales.

S'agissant du projet de loi modifiant et complétant la loi électorale conformément aux engagements pris dans le cadre de l'accord politique et global du 31 décembre, il fera l'objet d'un examen au cours de la présente session « pourvu que le texte sot déposé par le gouvernement dans les délais requis », a toutefois précisé Aubin Minaku.

À ce sujet, le président de l'Assemblée nationale a indiqué que face au retard pris dans la transmission de ce texte de loi par le gouvernement, le député Grégoire Mirindi Carhangabo avait pris le devant en déposant depuis avril 2017 auprès du bureau de son institution une proposition de loi portant institution, composition, attribution, organisation et fonctionnement du CNSA. Ce document avait été envoyé au gouvernement pour observations et pourrait faire l'objet des discussions en urgence en plénière.

Pour y parvenir, il y a un certain nombre des préalables que les députés devront satisfaire en commençant par l'examen et l'adoption de la loi organique sur le Conseil national de suivi de l'accord (CNSA).

