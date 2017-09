Tunisie: L'occasion de rebondir

Par conséquent, le rendez-vous du match entre l'ASTéboulba et Sakiet Ezzit a été repoussé à une date ultérieure.

Il n'y aura donc pas de choc cet après-midi. Des équipes de tête, seul El Makarem de Mahdia évoluera en déplacement.

Le trio habituel, en l'occurrence l'Espérance Sportive de Tunis, l'Etoile Sportive du Sahel et le Club Africain, sera sur ses terres. Les trois équipes en question offriront l'hospitalité à des adversaires qui ont mordu la poussière lors de la journée inaugurale.

Gagner des points

Commençons par les équipes de tête. Dans son fief de la salle Mohamed-Zouaoui, l'Espérance Sportive de Tunis reçoit Béni Khiar.

Les Capbonais, lourdement battus par le Club Africain samedi dernier à domicile, devraient logiquement être de nouveau battus tout à l'heure par des «Sang et Or», nettement plus expérimentés. Béni Khiar n'est pas sorti de l'auberge et devra attendre des jours meilleurs.

On s'attend aussi à une seconde victoire consécutive du Club Africain face au Sporting Club de Moknine. Les jeunes Clubistes ont sorti leurs griffes lors de la journée inaugurale et on attend d'eux confirmation.

A l'instar de l'EST et du CA, l'Etoile Sportive du Sahel offrira l'hospitalité au promu, le CSHiboun. C'est pratiquement le face-à-face des extrêmes entre une Etoile renforcée par ses recrutements et une équipe de Hiboun qui fait son apprentissage en Nationale A.

Le choc du Sahel mettra aux prises Jammel à El Makarem de Mahdia, c'est un match équilibré où l'avantage du terrain peut être déterminant. Celui du Cap Bon opposera l'ASHammamet à Menzel Témine, deux équipes en quête de rachat.