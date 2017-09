Sénégal: Ziguinchor - Le RSD/TDS de Robert Sagna menace de quitter Bennoo

La formation du nouveau gouvernement continue de susciter des grincements de dents dans la mouvance présidentielle au sud du pays. Pour cause, le parti de l'ancien ministre d'Etat Robert Sagna, le Rsd/Tds, semble digérer mal le « zapping » de ses militants dans ce nouveau gouvernement.

Et ce sont les jeunes de la coordination communale du parti qui sont montés au-devant de la scène pour crier toute leur colère et leur dépit. Leur menace de quitter cette coalition Bennoo Bokk Yaakaar est on ne peut plus catégorique si l'on en croit le Président des jeunesses du Rsd/Tds Dame Bèye. Et celui-ci de pester : « nous avons senti une marginalisation de notre parti, lors de la formation de ce nouveau gouvernement : marginalisation synonyme de manque de considération».

Dans la foulée, il affirmera : « Nous sommes animés d'un sentiment de déception à la suite de ce remaniement ministériel qui, à nos yeux, sonne comme une trahison de notre parti par le Président de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar.

Entouré des anciens du parti, ces jeunes qui précisent qu'ils ont été loyaux durant tout le compagnonnage avec l'ancien locataire du palis présidentiel estiment qu'ils se sont toujours investis pour le rayonnement de cette coalition Bennoo Bokk Yaakaar. « Nous sommes trahis.. », a lâché par conséquent le responsable des jeunes qui met en garde : « si cette situation perdure, nous, jeunes du Rsd, refuserons de demeurer dans une coalition où l'on ne fait que « sucer » nos efforts pour ensuite nous jeter en pâture». Ils interpellent ainsi le président de la République pour disent-ils plus de considération et de respect envers eux car, martèle Le président départemental des jeunes de Bennoo Bokk Yaakaar et responsable des jeunes au Rsd/Tds : « Apres 5 ans de bon compagnonnage avec le président de la république, le Rsd est le seul parti parmi les alliés de l'Apr à ne pas hériter de portefeuille ministériel alors que ce ne sont pas les compétences ni les profils qui y font défaut.. »

Une situation qu'ils assimilent à une injustice politique, une discrimination égoïste qui, selon eux, doit être corrigée dans les plus brefs délais. « Trop, c'est trop », clament enfin avec amertume les jeunesses du parti de Robert Sagna qui espèrent que leur message sera décrypté avec la plus grande lucidité politique. Eux qui attendent que des correctifs soient apportés afin que la dignité de leur parti soit restaurée. Va-t-on vers une divorce entre le parti Rsd/Tds et le président de la République ? En tout cas, les germes de cette séparation sont de plus en plus visibles après les actes posés de part et d'autre, estiment certains acteurs politiques à Ziguinchor.