Centrafrique: Des groupes armés de retour au gouvernement

Ce remaniement intervient alors qu'une Cour Pénale Spéciale (CPS) doit bientôt commencer à instruire les nombreux crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis en Centrafrique depuis 2003. Dans ce contexte, la Fédération internationale des droits de l'Homme (FIDH) a déclaré que « le dialogue politique nécessaire à la sortie de la crise ne doit en aucun cas empêcher la bonne marche de la justice et la lutte contre l'impunité à laquelle s'est engagé le président Touadera ».

Ces nominations « envoient un message dangereux : les stratégies violentes sont récompensées, ce qui risque d'alimenter de nouvelles vagues meurtrières », estime Nathalia Dukhan, spécialiste de la Centrafrique au sein du think-thank Enough Project. Par contre, un membre éminent du nouveau gouvernement, sous-couvert d'anonymat, affirme : « c'est une main tendue du pouvoir aux groupes armés, et particulièrement au FPRC ».

Le gouvernement centrafricain met en avant sa volonté de réconciliation. « Pour moi, ce sont des Centrafricains », désamorce le chef reconduit du nouveau gouvernement, Mathieu Simplice Sarandji. Parmi ces ministres, figurent des représentants de milices ex-Séléka, comme Lambert Mokove Lissane, ex-porte-parole du FPRC (Eaux et Forêts), ainsi que le chef de file du RPRC et neveu de l'ancien président Michel Djotodia, Gontran Djono Ahaba (Energie). Les anti-Balaka n'ont pas été en reste, avec Jean-Alexandre Dedet, proche de la tendance Mokom, nommé au Secrétariat du gouvernement, et Jacob Mokpem Bionli, promu ministre de la Culture et du Tourisme.

