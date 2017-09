Congo-Brazzaville: PME - Le CFE doté d'un nouveau siège

Le CFE a été créé dans le but de réduire la durée et le coût des formalités relatives à la création ou la cessation d'activités économiques.

Dans les prochains jours, nous passerons à l'étape d'informatisation, de mise en réseau et d'interconnexion par l'installation des équipements et des logiciels adéquats. »

C'est donc un nouveau et meilleur cadre pour les collaborateurs et les usagers qui se sentiront à l'aise dans cet espace » avant de souligner : « Nous avons déjà l'infrastructure.

La ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel, Adélaïde Mougani, a procédé le 14 septembre à Brazzaville à la mise en service du nouveau bâtiment du Centre de formalités administratives des entreprises (CFE).

