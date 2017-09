Congo-Brazzaville: AC Léopards de Dolisie\Nabi Nasreddine - "Le sérieux et l'exigence, la clé de la réussite"

Je pense que tous les joueurs sont motivés, intéressés et le message de ce staff technique passe facilement dans les vestiaires et sur le terrain », avait précisé Remy Ayayos Ikounga.

Dans le football, lorsqu'on est sérieux et exigeant, vous êtes toujours récompensés comme aujourd'hui », a commenté l'ancien entraîneur de Al Hilal de Soudan et d'Al Isaïmaly d'Egypte.

En gagnant la coupe et le championnat national, Nabi Nasreddine « Nash », le coach de l'Athlétic club Léopards a trouvé la formule pour remettre les Fauves du Niari à leur place sur l'échiquier continental. Il s'agit d'être sérieux et exigeant.

