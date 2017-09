Congo-Kinshasa: Assurances - Nécessité d'accélérer la « libéralisation effective »

À terme, les différentes opportunités aideront le pays à se doter d'un secteur financier viable, avec les banques d'affaires spécialisées, un marché financier structuré, des institutions de micro-finances partout sur l'étendue du territoire national, les sociétés de leasing et les compagnies d'assurance, de réassurance, de mutuelle d'assurance et d'intermédiaires en assurance privées. Nous y reviendrons.

Pour toutes ces raisons et d'autres non évoquées précédemment, les experts estiment que l'assurance est véritablement une priorité pour le pays.

Dans ce nouveau paysage des assurances en RDC, il n'y a plus de place pour les compagnies insolvables. Chacune d'entre elles doit dévoiler ses capacités : risques couverts, couverture géographique, échéance de rentabilité, etc.

L'idéal est d'avoir des compagnies agréées très actives dans les assurances obligatoires et des affaires qui seront proposées systématiquement dans les secteurs aussi stratégiques que les mines, l'industrie et même le commerce. Tout le sens du défi est de pousser les acteurs à la compétition.

Il s'agit d'un chiffre qui ne représente nullement le potentiel réel du secteur pour la simple raison qu'aucun contrôle n'était exercé sur les licences et autorisations des courtiers étrangers non enregistrés.

À plein régime, l'on estime que le secteur de l'assurance devrait générer plus de 300 millions de dollars américains de recettes fiscales par an, voire 500 millions pour les projections les plus optimistes.

