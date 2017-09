Sénégal: Journée mondiale de l'ozone - Des activités de sensibilisation initiées

Une procession a permis de traverser l'artère principale de Joal et la passerelle de l'île de Fadiouth pour mieux asseoir la sensibilisation. Les activités continuent ce matin avec la tenue de panel autour du thème et l'avis des techniciens et experts de l'environnement.

Babacar Mboup, le président de Pen Prof, une association de professionnels du secteur du froid, a montré son adhésion ainsi que ses représentants de structures régionales à leur adhésion à la démarche et la volonté d'éradiquer les gaz utilisés et destructeurs de la couche d'ozone.

Le thème de cette année s'intitule : "Prendre soin de toutes formes de vies sous le soleil". Les activités sont organisées en collaboration avec la commune de Joal-Fadiouth par la direction de l'environnement et des établissements classés du ministère de l'environnement et du développement durable.

