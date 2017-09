Congo-Kinshasa: Troisième dialogue - L'opposition radicale dit niet !

Foi de l'opposant qui ajoute : « La seule et l'unique priorité du Rassemblement reste et demeure la tenue de la présidentielle en décembre 2017, comme prévu dans l'accord politique du 31 décembre 2016 ».

Autrement dit, le processus prévu par l'accord de la Saint-Sylvestre doit se poursuivre mais sans Joseph Kabila - qui n'est plus un interlocuteur crédible - et ce, jusqu'à la tenue des élections crédibles avant la fin de cette année.

« C'est lui qui a délibérément bloqué le processus électoral et sabordé l'accord de la Saint-Sylvestre », fait remarquer Félix Tshisekedi dans une mise au point publiée en début de week-end et dans laquelle il rejette tout rapprochement avec la majorité présidentielle en rapport avec un troisième dialogue.

Et pourtant, la rumeur publique avait récemment fait état des conciliablules entre cette aile du Rassemblement, la société civile et la majorité dans l'optique d'un troisième dialogue censé redéfinir les conditions d'une transition apaisée censée déboucher sur la tenue des élections générales.

Cette fois-ci, des voix se font à peine entendre pour soutenir cette approche qui, visiblement, a du mal à passer dans le microscosme politique congolais. En tout cas, au Rassemblement de l'opposition (aile Limete), la frange la plus radicale de l'opposition, on en veut pas du tout.

Dans un communiqué signé par Félix Tshisekedi, la frange la plus radicale de l'opposition exclut l'idée d'un éventuel nouveau dialogue avec le président Joseph Kabila qui, d'après elle, ne constitue plus un interlocuteur crédible pour avoir sabordé l'accord de la Saint-Sylvestre.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.