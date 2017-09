Sénégal: Malick Gakou et ses cadres sonnent la grande mobilisation

Les cadres du Grand Parti retroussent les manches pour aller à l'assaut de Macky Sall et de son régime. Les partisans de Malick Gakou ont ainsi décidé de mener une croisade sans répit contre les « dérives et incompétences » du pouvoir de Macky Sall, à l'issue d'une rencontre de la convention nationale des cadres du Grand Parti qui s'est tenue ce jeudi 14 septembre.

Pour les cadres du Grand parti, il est en effet un devoir d'opposer une « résistance ferme et crédible aux dérives et incompétences » du chef de file du parti présidentiel et de son régime. Des tares qui ne cessent de se manifester, selon eux, à plusieurs niveaux.

Parmi ceux-ci, ils ont cité tout d'abord « L'institution systématique du clientélisme politique et l'implication de la famille du Président dans la gestion des affaires publiques, au détriment d'une saine émulation des compétences vives en attente de s'exprimer au sein de la jeunesse ».

Qui plus est, ont-ils relevé, « La nomination de son frère (qui cumule déjà quatre fonctions) à la Caisse de dépôt et de Consignation en est encore une illustration ».

Dans le même registre, les cadres du Gp ont indexé « la perte de crédibilité de nos institutions avec notamment la manipulation de nos systèmes judiciaire et législatif pour des fins politiques et électoralistes : l'Assemblée nationale installée ne reflète point la volonté de représentation exprimée par les populations qui ont donné la majorité des suffrages à l'opposition et non aux 127 membres de la coalition gouvernante sur un nombre de 165 représentants ».

Participant de la même satire, on note « la marginalisation économique qui frappe la banlieue, source d'inégalité et d'injustice et qui est la conséquence d'une politique sociale et économique sectaire et électoraliste par conséquent non inclusive ; la position ambiguë du pouvoir sur les résultats attendus du Plan Sénégal Emergent dont le seul mérite est d'accroitre la spirale d'endettement qui dépasse aujourd'hui six mille milliards et un déficit budgétaire hors norme, conduisant ainsi le Sénégal à un niveau d'extrême fragilité ».

Et loin de s'en limiter là dans leur critique du régime de Macky Sall, les cadres du Grand parti ont également pointé le doigt sur « le scandale du Train express régional (TER) caractérisé par une perte de 285 milliards dans sa phase d'attribution et dont le déficit d'exploitation, facilement prévisible vu l'investissement colossal de plus de 700 milliards, constituera une hypothèque pour sa gestion et un gouffre pour les finances publiques », voire le retour sournois des firmes françaises dans les marchés de gré à gré sous le contrôle impuissant de l'Armp.

Au final, la Convention nationale des cadres du Grand Parti a tenu à alerter l'opinion tout en clamant « toute sa détermination à opposer une résistance ferme et crédible aux dérives et incompétences du pouvoir de Macky Sall».