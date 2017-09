Togo: Voici pourquoi la nouvelle déclaration des évêques peut tout changer

Décidément, ça chauffe au Togo où le mercure politique est au plus haut. Depuis plusieurs… Plus »

Les manifestations du pouvoir organisées les mêmes jours que celles de l'opposition au cours desquelles on aperçoit les gouvernants en tricot du parti au pouvoir ne sont pas restées hors de la portée des critiques des Évêques du Togo. Ils disent « inviter les responsables des Institutions de la République à éviter d'afficher publiquement leur appartenance politique et demandent aux leaders politiques de notre Pays d'éviter d'organiser le même jour des manifestations antagonistes, de peur que ces rassemblements ne débouchent sur des affrontements aux conséquences imprévisibles ».

« Les évêques sont particulièrement préoccupés par les violences exercées par les Forces de l'Ordre et de Sécurité sur les populations dans certaines localités de notre Pays, après les manifestations des 6 et 7 septembre 2017. Ils condamnent l'usage excessif de la force contre des concitoyens, parfois jusque dans leurs propres domiciles. Les Évêques estiment que les auteurs de ces actes ainsi que leurs commanditaires déshonorent le corps auquel ils appartiennent ainsi que la foi qu'ils professent », ajoute la déclaration.

Depuis quelques semaines, face à la contestation et pour justifier ses répressions, le pouvoir avance que la paix est menacée dans le pays. Il a même fait organiser des marches et un concert pour la paix. Seulement les évêques viennent de soutenir le contraire.

L'élément essentiel dans cette Constitution qui cristallise les débats est la limitation du mandat présidentielle à deux quinquennats avec la précision que nul ne devra en faire, en aucun cas, plus de deux. Il y a aussi le mode du scrutin à deux tours qui a été modifié et dont la population demande le retour.

En mentionnant dans leur sortie la Constitution de 1992, même s'ils se gardent de dire ouvertement retour à ladite constitution, les évêques semble prendre position aux côtés de l'opposition qui dit être porteuse des doléances du peuple. Cette opposition demande le retour à la Constitution 1992 votée à plus de 97% par les Togolais mais plusieurs fois modifiée par le régime pour la tailler sur mesure pour les Gnassingbé père et fils.

La Conférence des Evêques du Togo a déclaré ce dimanche 17 septembre être «vivement préoccupée par la situation sociopolitique que nous vivons depuis quelques semaines, elle a jugé opportun d'organiser dans tous les diocèses, une prière de supplication en faveur de la paix, plus précisément en faveur des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Son objectif est d'implorer la lumière de l'Esprit Saint sur les plus hautes Autorités de notre Pays afin qu'elles opèrent urgemment les réformes demandées par le peuple conformément à la Constitution de 1992 ».

Copyright © 2017 This is Africa. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.