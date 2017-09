Afrique: Avantage provisoire au Mouloudia d'Alger

C'est dans une ambiance de folie au Stade olympique d'Alger et devant un peu plus de 40 000 supporters qu'a eu lieu le derby maghrébin entre le Mouloudia d'Alger et le Club Africain de Tunis dans leur quart de finale aller de la Coupe de la Confédération Total. Sous pression, les deux équipes n'ont pas montré grand-chose, tenaillées sans doute de la peur de mal faire et surtout de perdre.

Le Mouloudia d'Alger a réussi l'essentiel en s'imposant sur le score d'un but à zéro grâce à son buteur, Hichem Nekkache. Les Mouloudéens qui ont commencé la partie sur les chapeaux de roues, réussissant à ouvrir la marque d'entrée de jeu. A peine une poignée de minutes jouées et le stade a explosé de joie après le but de Nekkache. Ce dernier a profité d'un tir de son équipier Sofiane Balegh, dévié par un défenseur du Club Africain pour tromper la vigilance du gardien Aref Dkhili (1-0, 8').

Le Club Africain était sans punch, face à une défense algéroise qui paraissait pourtant prenable. Ce sont d'ailleurs les locaux qui vont se mettre deux nouvelles fois à l'évidence. Sofiane Balegh prend de vitesse les défenseurs tunisois, mais son centre ne trouve pas preneur (30'). Quelques instants plus tard, Hichem Nekkache part dans le dos des défenseurs, mais son action est stoppée suite à une courageuse sortie du gardien Dhili.

En seconde période, les Tunisiens se sont montrés plus entreprenants et c'est le gardien international, Faouzi Chaouchi, qui a été décisif bloquant tout espoir d'égalisation à deux reprises (57', 80').

Cette septième victoire à domicile du MC Alger cette saison ne garantit en rien qu'il y en aura une huitième. Le voyage à Tunis s'annonce périlleux. Mais c'est un derby.

Réactions

Bernard Casoni (entraîneur du Mouloudia d'Alger)

« Je suis satisfait de la prestation de mes joueurs. Ils ont montré beaucoup volonté et mis beaucoup d'intensité face à une équipe très bien organisée. On aurait bien aimé marquer un deuxième but mais il fallait rester vigilants derrière. Après notre ouverture du score, le plus important était de ne pas encaisser de but. Je suis certain qu'on a les moyens pour les surprendre dans une semaine chez eux. On ne manque pas de joueurs de qualité qui peuvent faire la différence ».

Marco Simone (entraîneur du Club Africain)

« Je pense qu'on méritait bien mieux qu'une défaite même si, il faut l'avouer, il y avait en face une bonne équipe du MCA qui nous a créé beaucoup de problèmes, notamment durant le premier quart d'heure de la rencontre. Durant cette première manche, on n'a pas été mauvais. Bien au contraire, on s'est créé plusieurs situations dangereuses mais on n'a malheureusement pas sur les concrétiser en buts. Je pense que nous avons tous les atouts pour faire la différence au retour à Tunis ».