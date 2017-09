Afrique: Le TP Mazembe en route vers les demi-finales

Big Ben Malango, auteur de deux buts a été l'homme décisif du quart de finale aller de la Coupe de la Confédération Total qui opposait samedi, en terre soudanaise, Hilal Al Obeid au TP Mazembe. Le solide attaquant congolais de 24 ans est en train de se faire sa place au soleil chez les « Corbeaux ».

La partie avait mal commencé pour les visiteurs qui encaissait un but sur un centre un peu foireux de Mohamed Tahir qui trouvait sur sa trajectoire Kevin Mondeko. But contre son camp du défenseur mazembiste (1-0, 23'). L'avantage des locaux sera de courte durée. Sept minutes plus tard, Malango se débarrasse de deux défenseurs et d'un tir croisé trompe le gardien Akram Elhadi Salim (1-1, 30'). Gros enthousiasme dans le stade peu après quand l'attaquant ougandais d'Al Hilal Obeid, Hamisi Kizza, se retrouve seul face au gardien Sylvain Gbohouo. Malheureusement pour lui et le public, le ballon heurte la base du montant gauche des filets de Mazembe.

La seconde période a été plus acharnée, chacun des deux équipes s'efforçant d'aller chercher la victoire. Mais, alors qu'on semblait s'orienter vers un score de parité, « Big Ben » transformait un pénalty (1-2, 84'), consécutif à une faute de Bakri Bachir sur Chico Ushindi, offrant un succès qui pourrait bien anticiper la suite des évènements le 24 septembre prochain.

Des huit équipes présentes en quarts de finale, le TPM est la mieux placée pour entrer dans le carré d'as après la seule victoire à l'extérieur. Les autres quarts ont vu, en effet, un nul sans but entre SuperSport United et Zesco United et deux courtes victoires à domicile du FUS de Rabat sur le CS Sfaxien (1-0).

Réactions

Ibrahoma, (entraîneur d'Hilal Al Obied)

« Des erreurs individuelles nous ont été fatales. L'équipe, a fait un gros match pendant la première moitié, ensuite ils ont baissé de pied en raison d'une évidente fatigue. Il faut tenir compte du fait que je ne peux compter sur un effectif composé seulement de dix-huit joueurs ».

Pamphile Mihayo (entraîneur du TP Mazembe)

« Al Hilal Obied est une bonne équipe. C'est pourquoi j'ai ressenti un peu de stress chez les nôtres au cours de la première partie du match. Ensuite nous avons su profiter de leur baisse de régime. J'ai fait des changements pour apporter un plus de vitesse. Pour le match retour je compte bien disposer de sang neuf avec l'apport de joueurs qui étaient en convalescence et qui seront dispos à Lubumbashi ».