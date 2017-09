Sénégal: Gorgui Dieng s'excuse de n'avoir pu ramener la coupe

(APS) - Le chef de l'Etat, Macky Sall, est arrivé ce dimanche à New York, où il doit prendre part… Plus »

"Il nous faut tirer les erreurs de ce parcours et ne plus les refaire la prochaine fois. Une analyse froide doit être faite parce que quoi qu'on dise il y avait de la place pour faire plaisir à notre peuple et aller au bout du rêve" a dit Gorgui Dieng, élu dans le top 5 de l'Afrobasket comme meilleur pivot.

"Nous nous excusons de n'avoir pu ramener la coupe et de mettre fin à 20 ans d'attente du peuple sénégalais. Ce peuple mérite plus que cette troisième place" a dit à l'envoyé spécial de l'APS Gorgui Dieng avant d'embarquer avec ses coéquipiers pour Dakar.

