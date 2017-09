Sénégal/Bénin: Tournoi de l'UFOA - Moustapha Seck invite ses joueurs a "hausser leur niveau de jeu"

Cape Coast (Ghana) — Moustapha Seck, l'entraineur de la sélection locale qui doit faire face à celle du Benin, a invité ses joueurs à "élever leur niveau de jeu", pour pouvoir battre leurs adversaires, ce dimanche, à partir de 18h.

"Nous avons bien remarqué que lors de la première journée dans la poule B, ce sont les équipes supposées les plus faibles qui ont gagné et cela veut dire que pour maintenir l'écart, il faut travailler et élever son niveau de jeu", a indiqué le technicien sénégalais.

Le Sénégal, battu 1-2 vendredi par le Niger, est dans l'obligation de gagner ce dimanche contre le Bénin, pour toujours compter sur lui-même dans la course à la qualification en demi-finale du tournoi de l'UFOA (9 au 24 septembre).

Contre le Niger, l'équipe a elle-même donné le bâton pour se faire battre en encaissant deux buts évitables, alors que le match était largement à sa portée, a commenté le technicien sénégalais. Il faisait allusion à la "sortie qui ne se justifiait pas" du gardien Pape Diatta Ndiaye sur le premier but et "l'hésitation coupable" de sa défense avec la tentative de contrôle de Mohamed Kane, alors que c'est le dégagement qui s'imposait lors du 2-ème but.

"J'espère qu'ils ont bien retenu la leçon et qu'ils vont se donner à plus de 100 pour cent pour aller chercher la victoire contre le Bénin", a-t-il poursuivi.

Le coup d'envoi de la rencontre contre le Bénin est prévu à 18h GMT et auparavant il y aura le match Niger-Côte d'Ivoire à 15h.

A la fin de la première journée, la situation de présente comme suit : 1er Niger 3 points (+1), 2-ème Bénin 3 points (+1), 3-ème Sénégal 0 point (-1), 4-ème Côte d'Ivoire 0 point (-1).