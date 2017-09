Togo: La Conférence des évêques favorable au retour à la Constitution de 1992

document

Voici l'intégralité de la déclaration signé par les 10 membres responsables de cette conférence des évêques du Togo, S.E. Mgr Benoît ALOWONOU, S.E. Mgr Denis AMUZU-DZAKPAH, S.E. Mgr Isaac Jogues GAGLO S.E. Mgr Nicodème BARRIGAH-BENISSAN, S.E. Mgr Jacques LONGA, S.E Mgr Célestin-Marie GAOUA, S.E. Mgr Dominique GUIGBILE, S.E. Mgr Philippe KPODZRO, S.E. Mgr Jacques N.T. ANYILUNDA, S.E. Mgr Ambroise DJOLIBA...

DECLARATION DE LA CONFERENCE DES EVEQUES DU TOGO EN FAVEUR DES REFORMES

« Et toi, fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant : "Tu vas mourir", et que tu ne l'avertis pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite, et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie ». (Ezéchiel 33,7-9)

Chers fils et filles du Togo,

Interpellée par cette parole de Dieu adressée au prophète Ezéchiel, la Conférence des Evêques du Togo n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme sur la crise que traverse notre Pays. Vivement préoccupée par la situation sociopolitique que nous vivons depuis quelques semaines, elle a jugé opportun d'organiser dans tous les diocèses, une prière de supplication en faveur de la paix, plus précisément en faveur des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Son objectif est d'implorer la lumière de l'Esprit Saint sur les plus hautes Autorités de notre Pays afin qu'elles opèrent urgemment les réformes demandées par le peuple conformément à la Constitution de 1992. La Conférence des Evêques du Togo attache une importance particulière à ces réformes sans lesquelles il est impossible de ramener la paix et la cohésion sociale dans notre Pays. Elle est convaincue qu'elles sont indispensables à notre vivre ensemble et invitent les protagonistes à s'inscrire dans une démarche responsable, sincère et constructive.

Par ailleurs, la Conférence des Evêques du Togo exprime sa vive inquiétude face aux nouvelles qui lui parviennent au sujet de répressions en cours dans notre Pays ainsi que d'appels à la haine ethnique à travers les réseaux sociaux. De telles attitudes ne font que compromettre davantage la paix sociale déjà si fragile dans notre Pays. Ils appellent à un usage responsable de tous les médias et réseaux sociaux en vue de sauvegarder la cohésion sociale.

Les Evêques sont particulièrement préoccupés par les violences exercées par les Forces de l'Ordre et de Sécurité sur les populations dans certaines localités de notre Pays, après les manifestations des 6 et 7 septembre 2017. Ils condamnent l'usage excessif de la force contre des concitoyens, parfois jusque dans leurs propres domiciles. Les Evêques estiment que les auteurs de ces actes ainsi que leurs commanditaires déshonorent le corps auquel ils appartiennent ainsi que la foi qu'ils professent.

Les Evêques exhortent, en particulier, l'Armée à adopter une attitude républicaine de neutralité en évitant toute immixtion dans le débat politique, conformément à notre Constitution. De même, ils invitent les responsables des Institutions de la République à éviter d'afficher publiquement leur appartenance politique.

Les Evêques demandent aux leaders politiques de notre Pays d'éviter d'organiser le même jour des manifestations antagonistes, de peur que ces rassemblements ne débouchent sur des affrontements aux conséquences imprévisibles. De même, ils invitent les populations à ne pas céder à la tentation de commettre des actes de violence ou des représailles contre leurs frères et sœurs d'autres convictions politiques.

Pour tout cela, les Evêques invitent les fidèles à continuer de prier pour notre Pays le Togo dans leurs paroisses, les CCCB et les diverses associations, afin qu'une paix durable s'établisse dans les cœurs des concitoyens et que se calment les tensions sociopolitiques qui secouent notre Pays.

Nous supplions le Seigneur de nous pardonner nos péchés et de nous donner le courage d'opérer les changements vivement attendus par notre Peuple.

Prière pour la paix au Togo.

Bénédiction finale

Fait à Atakpamé, le 14 septembre 2017

