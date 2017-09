Ile Maurice: Au Morne, un ressortissant étranger s'amuserait à fusiller des chiens

C'est par le biais de Sameer Golam, président de l'organisation non gouvernementale Second Chance Animal Rescue (SCAR), que Ridley et Nancy veulent remédier à cette situation dans le village. «Si la police n'agit pas, nous sommes confiants que SCAR pourra s'assurer que les chiens errants restants ne connaissent pas le même sort que nos chiens», souligne Ridley. Contacté, Sameer Golam explique qu'il est au courant de l'affaire et essaiera de se rendre sur la plage pour secourir les chiens errants prochainement.

Prise de panique, Nancy Daby a accouru et a aperçu ses chiens au sol, en sang. Quant à l'homme, il s'est sauvé. «Notre quatrième chien est, lui, sain et sauf car il est resté aux côtés de Nancy durant la promenade.»

Nancy Daby affirme qu'elle a pu reconnaître l'auteur de cet acte ignoble. «C'est un étranger qui possède une chasse non loin du village. Il a horreur des chiens.» Ridley Labelle l'a croisé au poste de police, lorsqu'il est allé faire sa déposition. «Il nie tout en bloc, même si Nancy l'a vu. Je sais que ce sera difficile de prouver que c'est bel et bien lui», déplore-t-il.

C'est une histoire difficile à croire. Un homme, qui se trouvait dans un van, a tiré sur Westy, Rocky et Soldat, trois chiens, sur la plage du Morne, lundi 11 septembre, vers midi. Il a ensuite pris la fuite. Cette scène odieuse et barbare s'est déroulée sous le regard impuissant de leur maîtresse, Nancy Daby.

