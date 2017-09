Mauritanie: Clôture du séminaire organisé par la BCM sur l'histoire et l'évolution des moyens de paiement

La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du directeur général du trésor public, M. Mohamed Lemine Ould Dhehbi et de plusieurs conseillers et directeurs de la Banque centrale.

Le directeur général de l'administration à la Banque Centrale de Mauritanie a souligné, dans un mot pour la circonstance qu'une décision importante a été prise celle de créer une commission de suivi composée de participants et chargée de suivre les recommandations du séminaire et de produire un rapport final à cet effet.

La rencontre qui a duré deux jours, a permis la participation des acteurs principaux intéressés au thème de la manifestation comme la BCM ; les départements ministériels concernés ; les Banques commerciales ; les institutions de micro finance ; les sociétés de communication en Mauritanie en plus des experts nationaux et internationaux ainsi que des partenaires au développement.

M. Ethmane Brahim Moktar, directeur général de l'administration à la Banque Centrale de Mauritanie (BCM), a supervisé jeudi soir à la Chambre de commerce d'industrie et de l'Agriculture de Mauritanie (CCIAM) à Nouakchott la clôture du séminaire organisé par la BCM sur les perspectives de développement et de modernisation des moyens de paiement du système bancaire en Mauritanie.

