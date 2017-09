Sénégal/Ghana: Tournoi UFOA - Le portier titulaire des Super Eagles veut profiter du plateau "pour se vendre"

Le gardien de but titulaire des Super Eagles du Nigeria, Ikechukwu Ezenwa, est prêt à tout donner lors du Tournoi des Nations de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA), pour permettre à sa sélection de remporter le titre mais aussi pour "se vendre" et signer dans un championnat plus relevé que celui du Nigeria où il évolue.

"Je suis très heureux de faire partie de cette sélection puisqu'elle me permettra de ne pas couper avec les matchs à fort enjeu", a dit a l'APS, le portier des Super Eagles du Nigeria, bien placés pour obtenir leur qualification à la Coupe du monde 2018.

Avec 10 points au compteur et à deux journées de la fin des éliminatoires, le Nigeria, qui a été versé dans le groupe B, cherche un point pour assurer sa présence en Russie 2018.

Ikechukwu Ezenwa, le gardien titulaire des Super Eagles qui est avec le Malien Djigui Diarra les rares portiers titulaires de leur sélection A à être présent au tournoi de l'UFOA (9 au 24 septembre), veut aussi convaincre le staff technique nigérian à compter davantage sur lui.

"Plus que les portiers évoluant à l'étranger, nous sommes obligés de toujours confirmer au plus haut niveau", a explique le portier du FC Ifeanyi Ubah, soulignant que l'objectif est de remporter le trophée et de faire une belle compétition.

En trois matchs (match à éliminatoire direct contre la Sierra Leone et deux matchs de poule), le portier nigérian a rendu des copies vierges en n'encaissant aucun but.

"Je veux continuer en aidant l'équipe à remporter le titre et à frapper les consciences de tous ceux qui suivent le tournoi", a ajouté le gardien né en 1988, en évoquant le tournoi UFOA qui est retransmis par le canal de Fox Sports, partenaire de la manifestation, à travers le monde.

Du côté du staff technique nigérian, ce tournoi est un très bon banc d'essai dans la perspective de la phase finale du CHAN 2018, prévue en janvier prochain au Kenya.

"En plus de la sélection A, il y a la préparation du CHAN (Championnat d'Afrique des nations)", a rappelé le sélectionneur nigérian, Salisu Yusuf.

"Et c'est pourquoi, nous avons pris les meilleurs joueurs possibles", a insisté le technicien nigérian, qui fait aussi partie du staff technique de la sélection A.

Le Nigeria, qui a fait match nul contre le Mali (0-0) et la Guinée (0-0) lors des deux premières journées dans la poule A, doit battre le Ghana, pays hôte de la compétition, lors de la 3-ème journée pour assurer une qualification directe en demi-finales.

Les Black Stars qui profitent du soutien de leur public, sont déjà qualifiés en demi-finales et assurés de terminer à la première place du groupe A après deux victoires, respectivement, contre la Guinée (2-0) et le Mali (1-0).