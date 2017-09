Cameroun: Le prix des avocats en hausse

Le sac vendu à 17 500 F le mois dernier, coûte désormais 40 000 F sur le marché

Le prix de l'avocat a grimpé d'une manière exponentielle. 40 000 F, c'est le montant à débourser par une revendeuse pour rentrer en possession d'un filet de 100 kg de ce fruit très prisé. Pourtant, il y a tout juste un mois, l'avocat abondait sur les marchés et se trouvait à la portée de tous. Les revendeuses obtenaient le même sac chez les producteurs venant de la région de l'Ouest à 17 500 F et les prix au détail suivaient naturellement la même tendance.

Au marché Mokolo aujourd'hui, le prix à l'unité oscille entre 100 pour les plus petits fruits et 350F pour les plus gros. Même son de cloche au marché du Mfoundi. Les avocats sont vendus de plusieurs manières. Au prix de gros, le sac se vend entre (40 000 F et 35 000 F) pour la moins bonne. En semi gros, les seaux de 20 et 5 litres servent de mesurette et coûtent 7000 et 1500F.

Les prix au détail vont de 100 à 400 F selon la grosseur. Les marchands expliquent cet état de choses par le changement de saison. Armandine Bineli, vendeuse d'avocats au marché Etoudi, nous confie : «Le prix du sac d'avocats augmente souvent jusqu'à 50 000 F en saison morte et c'est elle qui a commencé, avec les pluies en ce moment.»