Cameroun: Pour une profession sans... clichés négatifs

Entre autres initiatives pour encadrer le secteur, le Mincom vient d'annoncer son éligibilité à l'aide publique à la communication privée.

Ils sont environ 750, répertoriés par la Ligue professionnelle de la photographie, mais certainement des milliers à travers le Cameroun. Ils ont choisi la photographie comme métier. Professionnels ou amateurs, ils essaient de se frayer un chemin dans la cour des reconnus. Celle des légitimes. Cette légitimité qui commence par une onction de l'Etat. Depuis peu, les photographes en bénéficient. Issa Tchiroma Bakary, le ministre de la Communication, leur a récemment fait une promesse en laquelle ils fondent beaucoup d'espoir. Celle de leur éligibilité à l'aide publique à la communication privée.

Cette attention concerne la Ligue des photographes professionnels du Cameroun, l'un des regroupements légalisés auquel certains photographes s'identifient. C'est aussi là qu'ils organisent depuis quelques années des activités pour assainir leur profession au Cameroun. La rencontre avec le ministre de la Communication a été l'occasion pour la ligue de présenter son fichier national, un travail de fourmis qui dresse l'état de la photographie au Cameroun. A retenir : 75% des photographes du pays n'ont pas de studio tandis que 80% d'entre eux sont dans la tranche 30-40 ans. La ligue professionnelle n'est pas la seule organisation corporatiste. Plusieurs amicales sont créées depuis quelques années pour entretenir la flamme du métier.

Si les fruits restent attendus, le gouvernement a toutefois rangé les professionnels de ce secteur dans la catégorie des arts photographiques. La Société camerounaise des arts audiovisuels et photographiques (Scaap) regroupe une bonne partie de ces professionnels. Bien que la Scaap n'ait pas tenu son assemblée générale depuis quelques années, des professionnels s'y sont affiliés pour veiller au respect et à la sauvegarde de leurs droits. Tous ces regroupements convergent vers un but commun : l'organisation et l'encadrement de la profession. A ce jour, une dizaine d'événements et d'ateliers ont déjà permis d'offrir des formations.

En novembre 2015 par exemple, les journées nationales de la photographie ont drainé environ 800 participants pour discuter des enjeux, des utilités et des défis du secteur. De la même manière, en février 2016, l'African Photography Initiatives a organisé dans les villes de Buea, Douala et Yaoundé une série d'ateliers pour comprendre les évolutions dans la photographie, ses mutations et les enjeux de l'archivage photographique.

La parole aux acteurs

Elie Gérard Nyat Saf: «Nous pouvons être éligibles à des financements »

Président de la Ligue des photographes du Cameroun

« Nous attendons du gouvernement un accompagnement sous plusieurs formes. Il existe plusieurs structures étatiques chargées d'accompagner les jeunes dans leurs projets. La photographie est un métier où évoluent des jeunes qui peuvent être éligibles à ces financements. D'autres ont pu mettre sur pied des entreprises qui emploient d'autres Camerounais. Des fonds destinés au développement des PME peuvent nous être profitables. Les photographes ont aussi besoin de formation. L'Etat peut aider à faire venir les experts ou à organiser des sessions de renforcement des capacités. Nous voulons aussi asseoir une déontologie avec l'encadrement du ministère de la Communication. L'appareil photographique coûte cher. Là aussi, l'Etat peut concéder des facilités pour l'acquisition des équipements. »

Felix Tanyi: "We Are Comforted With The Minister's Message"

SW Regional President

"The message from the Minister of Communication has greatly encouraged me and other photographers. I will carry this message of hope to my colleagues in the South West Region who were already feeling discouraged due to the several problems plaguing the profession. The Minister has therefore assured us that he is aware of our different challenges and will ensure government's support towards addressing some of these setbacks. This message greatly encourages us and we will do our possible best to revamp the sector."

Jean Blaise Mbida: « Le téléphone est un obstacle »

Photographe

« L'activité photographique a pris un coup avec l'avènement des appareils photos inclus dans les téléphones portables. À partir d'un téléphone ou d'une tablette, une personne réalise plusieurs photos. Certains ne font plus appel à nos services parce qu'ils ont un appareil qui produit de belles images. Le téléphone est donc un obstacle pour tout photographe, car il finit par rendre l'activité de plus en plus difficile.»