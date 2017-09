Cameroun: Technologie et propriété intellectuelle - Le plein d'opportunités

A l'occasion de la 18e journée consacrée à ces secteurs, le gouvernement et l'Oapi ont présenté leurs opportunités, en termes de création d'emplois.

La Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle a servi de prétexte à une série d'activités mardi et mercredi derniers, organisées conjointement par le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique (Minmidt) et l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Mardi dernier, le ministère a réuni les jeunes dans le cadre d'une caravane de sensibilisation sur la notion de protection de la propriété intellectuelle. Durant deux jours il était question de promouvoir le système de propriété intellectuelle auprès des élèves et enseignants, afin de mettre en exergue son utilisation stratégique pour le développement futur de leur capital intellectuel.

En effet, la 18e édition de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle était placée sous le thème : « Propriété intellectuelle et emploi jeunes ». « Les jeunes de notre pays créent des produits ou procédés qui prennent de multiples formes. Le Cameroun qui a fait de la création d'emplois jeunes une priorité, encourage l'utilisation de la propriété intellectuelle », a affirmé Ernest Gbwaboubou, ministre en charge du développement technologique, dans sa déclaration.

Cet appel a également été relayé lors de la conférence débat de l' OAPI, tenue mercredi à Yaoundé. Occasion pour l'organisme de sensibiliser les chercheurs et autres inventeurs sur la protection des créations et les mécanismes y relatifs. D'après Denis Loukou Bohoussou, directeur général de l'OAPI, l'organisme a accordé près de 17000 protections d'inventions et autres marques en 2016. Par ailleurs, selon Guy Francis Boussafou, directeur de l'assistance technique et du développement technologique, l'organisme qui dispose d'un fonds d'appui à la propriété intellectuelle, lance régulièrement des appels à projets innovants entre autres, accorde 80 % de subvention pour la démarche de protection.

Le Cardiopad, tablette tactile créée par Arthur Zang pour faciliter les soins des maladies cardiaques à distance, est une success story en matière d'invention protégée. Le jeune Camerounais de près de 30 ans a dévoilé son modèle d'investissement, tout en expliquant la démarche qui a abouti à l'obtention de son brevet d'invention à l'OAPI. Face aux difficultés inhérentes à ce processus et décriées par ses pairs, le géniteur du Cardiopad a prescrit persévérance, travail et inventivité.