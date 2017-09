Cameroun: Programme Cameroun-FMI - Les parlementaires s'informent

Le contenu du programme en exécution était jeudi dernier à Yaoundé au cœur des échanges entre le DGA du FMI, puis, des sénateurs et des députés.

Jeudi dernier après-midi, la rencontre s'est tenue à huis clos à l'hôtel Hilton de Yaoundé entre Mitsuhiro Furusawa, directeur général adjoint (DGA) du Fonds monétaire international (FMI) et des sénateurs et députés camerounais. C'était en présence du ministre des Finances, Alamine Ousmane Mey, dans le rôle du modérateur, avons-nous appris. Cependant, à la fin des échanges, juste après la photo de famille, autour de 18h30, quelques langues se sont déliées.

On a ainsi appris que les parlementaires, membres de la commission des Finances et du Budget du Sénat et de l'Assemblée nationale, et membres de la commission des Affaires économiques, de la Programmation et de l'Aménagement du territoire, ont interrogé l'illustre hôte qu'accompagnait une forte équipe, sur le contenu, les contraintes et les résultats attendus de l'accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit approuvé le 26 juin 2017 par le Conseil d'administration du FMI en faveur du Cameroun.

Le député RDPC, Luc Koa, rapporteur de la commission des Finances et du Budget de l'Assemblée nationale, a déclaré à la presse qu'il a été question de la situation économique du Cameroun dans un environnement difficile, dû notamment à la baisse des cours du pétrole brut et des autres matières premières. Autre sujet abordé, selon la même source, la prudence que les autorités doivent observer dans le cadre de la gestion de l'endettement du pays.

Luc Koa a affirmé qu'il ressort des questions posées et des échanges qui ont suivi, que la situation économique du Cameroun n'est pas alarmante, que la stabilité du FCFA est dans la logique voulue par les chefs d'Etat de la sous-région et qu'il n'y a pas à s'inquiéter du niveau de l'endettement du Cameroun. « Il faut simplement faire des efforts pour que la qualité de nos dépenses publiques soit bonne et que nous puissions investir dans des secteurs productifs susceptibles de générer des emplois », a conclu le parlementaire.