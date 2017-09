Sénégal: Mobilisation des populations de Dodel et Démette pour un projet d'aménagement de 10.000 ha

(APS) - Le chef de l'Etat, Macky Sall, est arrivé ce dimanche à New York, où il doit prendre part… Plus »

Les promoteurs vont aussi procéder à l'installation d'une unité de transformation d'une capacité annuelle de 125 000 tonnes de riz paddy par an, la commercialisation de 75 000 tonnes de riz blanc de qualité sur le marché sénégalais, ainsi que l'aménagement de 2 000 ha supplémentaires pour les populations et un soutien aux dynamiques locales de développement , ajoute le document.

Le projet d'AFRI Partners au Sénégal, porté par sa filiale Afri Rice, a pour objectif la production et la transformation de riz dans les communes de Dodel et de Démette, à travers une production exclusivement destinée au marché local, précise un document remis a la presse.

Il a souligné que la partie marocaine a respecté les clauses de la convention signée par la commune de Dodel avec le groupe, ce qui garantit aux 6000 habitants des 32 villages de Dodel et Demette, que leurs terres ne sont pas spoliées et qu'un partenariat gagnant-gagnant est mis en avant, pour l'intérêt et le bien-être des populations.

Présent au forum, Me Ousmane Sèye, a tenu à rassurer les populations de Dodel et Demette, sur l'opportunité des investissements dans leur terroir. Il a apporté des clarifications sur la notion de domaine national, où les terres n'appartiennent ni à l'Etat, ni à des tierces personnes, mais à la nation sénégalaise.

De son côté, Mehdi Zemmama, le directeur business et développement du Groupe Afri Parteners, s'est dit en phase avec les maires de Dodel et Demette, pour la prise en charge totale des préoccupations des populations, avec ce projet, qui mettra à la disposition de ces dernières un aménagement de 2000 hectares qui sera géré par les producteurs locaux.

Le maire de la commune de Dodel, Mamadou Bachir Sall, s'est réjoui de la forte mobilisation et de l'adhésion des populations de la localité, pour soutenir et accepter le projet, qui devrait mobiliser un financement de 75 milliards de francs CFA.

La rencontre, initiée par les maires deux communes, s'est tenue en présence du maire de Fanaye, des autorités administratives et coutumières, et des chefs de villages.

