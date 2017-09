Angola: Malanje - Le pays compte 77 institutions de l'enseignement supérieur et 350 mille étudiants

Malanje — Trois cent cinquante mille est l'univers d'étudiants qui fréquentent l'enseignement universitaire dans le pays, inscrits dans 77 institutions de ce niveau d'éducation, des chiffres qui représentent une marge de progression par rapport aux dernières années, marquées par la rareté des unités organiques.

C'est ce qu'a informé vendredi, dans cette ville, le directeur national pour l'orientation professionnelle et appui aux étudiants du ministère de l'Enseignement Supérieur, Ludovino Neto, quand il intervenait dans une conférence sur la croissance du secteur au cours des cinq dernières années, en marge de la VIe Rencontre nationale des étudiants universitaires, qui a lieu dans cette ville.

Le responsable a reconnu que, bien que les chiffres soient encourageants, il était encore nécessaire d'augmenter le nombre d'établissements d'enseignement supérieur dans le pays, afin de faciliter l'accès à plus de citoyens et de répondre à la demande.

Cette augmentation, a-t-il dit, doit s'accompagner du facteur qualité, qui commençant par le recyclage du personnel enseignant des institutions publiques et privées, pour la construction de profils de sortie d'étudiants qui correspondent aux défis actuels et futurs.

"L'amélioration de l'enseignement universitaire repose sur le perfectionnement des compétences des enseignants, afin d'atteindre des modèles universellement acceptés", a-t-il déclaré.

En raison de cela, Ludovino Neto a ajouté que le ministère de l'Enseignement Supérieur avait établi des protocoles avec des universités du Brésil, du Portugal et du Royaume-Uni, pour la formation dans les prochaines années de 150 enseignants dans divers domaines qui, à son avis, combleront la pénurie actuelle d'enseignants, en plus d'améliorer la qualité de l'enseignement et de promouvoir la recherche scientifique.

La VIe Rencontre Nationale des Etudiants Universitaires, promu par l'Association des Etudiants des Universités Privées d'Angola (AEUPA), se déroulera jusqu'au 18 de ce mois, sous le slogan "Les étudiants universitaires unis par les défis du développement scientifique, technologique et social".

L'objectif de la rencontre est de promouvoir une participation plus active et plus responsable des jeunes dans l'action et la résolution des problèmes les plus urgents du forum académique et professionnel, comptant sur 170 étudiants de 15 des 18 provinces, à l'exception de Cunene, Cuando Cubango et Uíge.