Sénégal: Le président Sall est arrivé à New York pour la 72e AG de l'ONU

(APS) - Le chef de l'Etat, Macky Sall, est arrivé ce dimanche à New York, où il doit prendre part à la 72e Assemblée générale des Nations Unies, dont le débat général s'ouvre mardi.

Son avion, qui a quitté Dakar dimanche vers 14h15, a atterri à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy à 18h 35 (heure, 22h 35 heure de Dakar).

Le chef de l'Etat est accompagné du ministre de l'Education nationale, Serigne Mbaye Thiam, du ministre en charge du Plan Sénégal émergent (PSE), Cheikh Kanté, du président du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT), Ousmane Tanor Dieng, et de son épouse Marième Faye Sall.

"En plus de son adresse à l'Assemblée, en sa double qualité de Président de la République du Sénégal et du Comité d'Orientation du NEPAD, le Président Sall aura des entretiens bilatéraux et participera à plusieurs autres activités en marge de la Session", souligne le Pôle communication de la présidence de la République.

Le débat général de l'assemblée générale se tiendra du 19 au 25 septembre, sur le thème "Priorité à l'être humain paix et vie décente pour tous sur une planète préservée".

La situation en République démocratique du Congo figure dans l'agenda des rencontres en marge de cette 72e session. Celle-ci planchera aussi sur des questions ayant trait à la promotion d'une croissance économique soutenue, au développement durable, au développement de l'Afrique, au maintien de la paix et la sécurité internationale, selon un document de l'ONU dont copie est parvenue à l'APS.

La promotion des droits de l'homme, de la justice et du droit international humanitaire seront aussi abordés au cours de cette assemblée générale.

L'assemblée générale est l'un des six organes principaux des Nations Unies, le seul dans lequel les Etats membres ont le même pouvoir : un Etat, une voix, lit-on dans ce document.

Ce forum réunit les représentants des 193 Etats membres des Nations Unies qui discutent et coopèrent sur tout un éventail de questions internationales citées dans la Charte des Nations Unies comme le développement, la paix et la sécurité, le droit international, etc.