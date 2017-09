Tanzanie: 20 personnes arrêtées pour homosexualité à Zanzibar

Rappelons que l'homosexualité est illégale dans 38 des 54 pays d'Afrique et est passible de la peine de mort en Mauritanie, Soudan et Somalie, selon Amnesty International.

L'homosexualité masculine est sévèrement réprimée en Tanzanie et peut conduire parfois la prison à vie. Et si, jusque-là, il y avait une relative tolérance, depuis un an les autorités ont adopté une farouche rhétorique antigay.

« Ces personnes sont impliquées dans des activités homosexuelles. Nous les avons arrêtées et nous sommes en train de les interroger. La police ne peut pas fermer les yeux sur cette pratique », a déclaré samedi sur la télévision gouvernementale tanzanienne TBC1, le commandant régional de la police, Hassan Ali Nasri. Le responsable n'a pas précisé la date de ces arrestations, mais il a indiqué que douze femmes et huit hommes étaient concernés.

