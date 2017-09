Cameroun: Explosion de deux bombes artisanales à Bamenda

Parmi les victimes hier et vendredi dernier, un militaire et deux vigiles pris dans un piège lors d'une… Plus »

Cette partie anglophone du Cameroun est secouée depuis octobre 2016 par une crise sociale. Des mouvements nés de cette contestation revendiquent de plus en plus un État autonome.

Il a été désamorcé par une équipe du BIR (Bataillon d'Intervention Rapide). Par ailleurs, deux autres bombes artisanales ont été découvertes et désamorcées, plus tard, au palais des congres de Bamenda ou une messe était prévue dimanche matin.

La seconde bombe artisanale similaire à la première a explosé quelques minutes plus tard non loin de "Hospital round about", un endroit très fréquenté mais sans faire de victimes. La police arrivée sur le lieu a découvert un autre engin qui n'a pas explosé.

