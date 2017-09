Cameroun: 72e Assemblée générale des Nations unies - Paul Biya à New York

Arrivé hier après-midi aux Etats-Unis en compagnie de son épouse, le chef de l'Etat a été chaleureusement accueilli par ses compatriotes vivant au pays de l'oncle Sam.

Pas alerte, sourire aux lèvres, attentif aux marques d'attention de ses hôtes. Ainsi est apparu le couple présidentiel hier à sa descente d'avion peu avant 16h (21h à Yaoundé). Pour souhaiter la bienvenue à Paul et Chantal Biya au bas de la passerelle, deux diplomates chevronnés : Henri Etoundi Essomba, ambassadeur du Cameroun aux Etats-Unis d'Amérique et Michel Tommo Monthé, ambassadeur Représentant permanent du Cameroun auprès des Nations unies.

Côté protocolaire, le dispositif était allégé, comme le veut du reste la tradition, s'agissant de l'accueil des chefs d'Etat, de gouvernement ou de délégation invités aux assemblées générales onusiennes. Rompu à la tâche, le service d'accueil appuyé par des éléments de sécurité a conduit le couple présidentiel à l'hôtel Lotte New York Palace au cœur de Manhattan. C'est là que résideront Paul et Chantal Biya durant leur séjour onusien.

A l'entrée de cet hôtel, une agréable surprise attendait le couple présidentiel. Le chef de l'Etat et son épouse ont été ovationnés par de nombreux Camerounais d'origines diverses, venus des quatre coins des Etats-Unis. Ils ont tenu à prendre part à ce grand moment de communion et de soutien à la politique du président de la République, en dépit des restrictions imposées par la sécurité qui veille sur tous les détails.

Emploi du temps chargé

L'agenda du président Paul Biya aux Nations unies s'annonce dense. C'est ainsi que dès aujourd'hui, il devrait prendre part à une importante réunion que présidera le secrétaire général de l'organisation mondiale, Antonio Guterres, consacrée à la réforme des Nations unies. Demain, il prendra part à la cérémonie d'ouverture de la 72 e Assemblée générale. Par la suite, Paul Biya portera la voix du Cameroun selon un calendrier qui sera précisé ultérieurement. Toujours dans l'agenda du président de la République, de nombreuses audiences, notamment avec son hôte Antonio Guterres et le président de la 72e session de l'Assemblée générale, Mircoslav Lajcak.

Le thème du débat général de la 72e session en cours est : « Priorité à l'être humain : paix et vie décente pour tous sur la planète préservée ». Le débat général regroupant les chefs d'Etat, de gouvernement et de délégation aura lieu du 19 au 25 septembre 2017. Le choix de ce thème n'est pas fortuit. La session actuelle se tient en effet dans un contexte international marqué par de nombreuses menaces à la paix et la sécurité internationale, notamment le terrorisme. Une guerre asymétrique qui n'épargne aucun Etat, comme on a pu encore le constater récemment avec les attentats de Barcelone en Espagne et de Londres au Royaume Uni, la persistance de nombreux foyers de tension en Afrique et dans le reste du monde et l'afflux de réfugiés que les multiples crises entraînent.

Les changements climatiques et l'application de l'Accord de Paris sur le climat après le retrait des Etats-Unis, la crise économique qui frappe de nombreux pays africains sont également autant de sujets de préoccupation au moment où se tient cette 72e session de l'Assemblée générale.

Rayonnement diplomatique du Cameroun

La participation du président de la République, Paul Biya, à la session actuelle de l'Assemblée générale des Nations unies, contribuera, comme par le passé au rayonnement et à la promotion de l'image de marque du Cameroun au sein de cette organisation. Elle donnera au chef de l'Etat l'occasion de nouer ou de renforcer des contacts avec les autres dirigeants du monde, de poursuivre le plaidoyer sur certaines grands sujets de préoccupation internationale et sous-régionale. Entre autres, la paix et la sécurité, la lutte contre le terrorisme en particulier la menace Boko Haram, la gestion des réfugiés, les changements climatiques, la crise économique, la lutte contre la pauvreté, etc.

S'agissant de la secte terroriste Boko-Haram, bien que considérablement affaiblie, elle constitue encore une menace pour le Cameroun en particulier, et l'ensemble des pays de la région du Lac Tchad en général. Les attentats-suicides sont devenus le nouveau mode opératoire des terroristes. La mobilisation internationale doit donc se poursuivre pour éradiquer totalement cette secte terroriste. Le Cameroun continue d'héberger des centaines de milliers de réfugiés fuyant les crimes de Boko Haram au Nigéria et l'insécurité en Centrafrique.

En outre, il doit gérer le cas de ses propres populations déplacées à cause de ces conflits. Dans la guerre asymétrique contre Boko Haram, le Cameroun demeure, il faut le souligner à grands traits, respectueux de ses engagements en matière de respect des droits de l'Homme .

Le soutien au Cameroun, une priorité

Lors de sa visite au Cameroun au mois de mars 2015, Antonio Guterres, alors Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, avait pu se rendre compte de l'énorme poids que porte le Cameroun pour le compte de l'humanité. « Le Cameroun se trouve en première ligne de défense de la sécurité collective de l'humanité », avait-il déclaré, avant d'ajouter qu'il est important que la communauté internationale comprenne ce rôle et sache qu' « appuyer le Cameroun constitue une priorité ».

En tournée d'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la zone du Lac Tchad en mars 2017, une délégation d'ambassadeurs des 15 pays membres du Conseil de sécurité a eu des entretiens qualifiés de « positifs et chaleureux » avec le président Paul Biya, le 3 mars à Yaoundé. Les membres du Conseil de sécurité ont salué le Cameroun pour son « engagement exemplaire » dans la lutte contre la secte Boko Haram, l'accueil des réfugiés et les efforts accomplis en termes de résélience pour le développement durable. Les membres du Conseil de sécurité ont aussi reconnu que la région du Lac Tchad avait manqué de l'attention dont elle aurait dû bénéficier de la part de la communauté internationale et qu'ils étaient venus « réparer cette erreur ».

Ils ont enfin insisté sur les défis sécuritaire, humanitaire et de développement que doivent relever le Cameroun et les autres pays de la région du Lac Tchad avec « la contribution de la communauté internationale ». En février 2017, quelques semaines avant la visite des ambassadeurs du Conseil de sécurité, une conférence humanitaire avait été organisée à Olso en Norvège, avec pour objectif d'apprécier les besoins humanitaires de la région du Lac Tchad, victime des atrocités de Boko Haram et plus particulièrement du Cameroun, victime collatérale de l'instabilité en RCA. Il est à espérer que ce regain d'intérêt de la part des Nations unies permettra au Cameroun de faire face aux défis sécuritaires et humanitaires auxquels il est confronté, afin de poursuivre sereinement sa marche vers l'émergence .