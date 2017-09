Ile Maurice: Diplômes - Quelles sont les qualifications de nos ministres ?

«Yer pa koné kot zot sorti, zordi inn vinn zournalis.» C'est ce que déclarait le Premier ministre, Pravind Jugnauth, lors d'une cérémonie officielle dans un collège d'État à Port-Louis, lundi 11 septembre. Sous-entendant ainsi que certains n'avaient pas les diplômes requis pour pratiquer ce métier. Quid des ministres ? Détiennent-ils le portefeuille qui correspond à leurs études ? Ci-dessous les informations glanées sur le site de l'Assemblée nationale.

Ministre - Pravind Jugnauth

Portefeuille - Premier ministre, ministre des Finances, de l'intérieur, des communications externes et du développement national

Diplôme

Barrister-at-Law degree de Lincoln's Inn en Grande-Bretagne

Bachelor of Laws (LLB) de l'université de Buckingham

Degré d'études supérieures de l'université d'Aix-en-Provence

Ministre- Sir Anerood Jugnauth

Portefeuille - Ministre de la Défense et de Rodrigues

Diplôme

Diplômé en droit de Lincoln's Inn

Ministre - Ivan Collendavelloo

Portefeuille - Ministre de l'Énergie et des services publics

Diplôme

Licence en droit d'Aix-en-Provence

Ministre - Showkutally Soodhun

Portefeuille - Ministre du Logement et des terres

Diplôme

Co-operative course à l'université de Maurice

Certificate in Administration de la Grande-Bretagne

Ministre - Vishnu Lutchmeenaraidoo

Portefeuille - Ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international

Diplôme

Mastère en Business Administration de l'université d'Aix-Marseille

Post graduate qualifications in Export Marketing de l'École supérieure de commerce à Marseille

Ministre - Yogida Sawmynaden

Portefeuille - Ministre des Technologies, de communication et d'innovation

Diplôme

Bachelor of Arts (Hons) en comptabilité et loi

Mastère en Business Administration de la Grande-Bretagne

Diplôme de 3e cycle en administration internationale en France

Ministre - Nando Bodha

Portefeuille - Ministre des Infrastructures publiques et des transports

Diplôme

Doctorat de l'université de Rennes, en France

Ministre - Anil Gayan

Portefeuille - Ministre du Tourisme

Diplôme

Lauréat

Bachelor of Laws (Upper Second Class Hons) de la London School of Economics at the Inner Temple London Barrister

Master of Law with specialization in International Law and Law of the sea de l'université de Londres

Ministre - Anwar Husnoo

Portefeuille - Ministre de la Santé et de la qualité de la vie

Diplôme

Pédiatre (pas plus de détails)

Ministre - Pradeep Roopun

Portefeuille - Ministre des Arts et de la culture

Diplôme

Avocat (pas plus de détails)

Ministre - Étienne Sinatambou

Portefeuille - Ministre de la Sécurité sociale, des réformes Institutionnelles, de l'environnement et du développement durable

Diplôme

Lauréat du Collège Royal de Curepipe

B.A en Jurisprudence de l'Université d'Oxford

Diplôme d'études approfondies en Droit de l'environnement de la Sorbonne

Research Fellow, Institute of Advanced Legal Studies de l'université de Londres

Ministre - Mahen Seeruttun

Portefeuille - Ministre de l'Agro-industrie et de la sécurité alimentaire

Diplôme

Mastère en gestion d'entreprise

Fellow Chartered Association of Certified Accountants

Ministre - Ashit Gungah

Portefeuille - Ministre de l'Industrie, du commerce et de la protection des consommateurs

Diplôme

Bachelor of Engineering en génie mécanique

Ministre - Maneesh Gobin

Portefeuille - Attorney General et ministre de la Justice, des droits de l'homme et des réformes institutionnelles

Diplôme

Bachelor of Laws

Ministre - Stéphane Toussaint

Portefeuille - Ministre de la Jeunesse et des sports

Diplôme

(En cours de validation) BA French/Psychology (UNISA) de l'Afrique du Sud

Ministre - Sunil Bholah

Portefeuille - Ministre des Affaires et des coopératives

Diplôme

Fellow-Chartered Institute of Management Accountants

Chartered Global Management Accountants

Ministre - Alain Wong

Portefeuille - Ministre de l'Intégration sociale et de l'autonomie économique

Diplôme

Human Resource Management de l'International Air Transport Association (IATA) de l'Aviation Training and Development Institute Geneva.

Certified Cabin Attendant Safety Difference Course on ATR 42 300 / 500,

Air Training Centre (Airbus Industries)

Cabin Crew Instructor Training Program - Court Flight Safety Johannesburg, South Africa

Airline Training Manager and Instructor's Fire Training Course - Manchester Fire Consultant, Londres.

Dangerous Goods Regulations, Classification, Assessment and Handling- IATA Dangerous Goods Training

New Zealand"Train the Trainer" Trainer Instruction - MAST Training Consultants Mauritius

Ministre - Fazila Jeewa Daureeawoo

Portefeuille - Ministre de l'Egalité de genre, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille.

Diplôme

Aucune information n'est disponible sur le site

Ministre - Prem Koonjoo

Portefeuille - Ministre de l'Économie océanique, des ressources marines, de la pêche

Diplôme

Diplômé en économie de l'université de Delhi

Ministre - Soodesh Callichurn

Portefeuille - Ministre du Travail, des relations industrielles, de l'emploi et de la formation

Diplôme

Bachelor of Laws (Hons) de l'université de Wolverhampton

Post graduate Diploma in Professional Legal Skills de City University de la Grande-Bretagne

Ministre - Sudhir Sesungkur

Portefeuille - Ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance

Diplôme

Fellow Chartered Certified Accountant

Membre du Mauritius Institute of Directors

Licensed auditor par le Financial Reporting Council

Ministre - Mahen Jhugroo

Portefeuille - Ministre des Collectivités locales et des îles éparses

Diplôme

Diplômé en pharmacie

Ministre - Eddy Boissézon

Portefeuille - Ministre des Service publics et des réformes administratives

Diplôme

Diplômé en Business Studies - Institute of Chartered Secretaries & Administrators

Diplômé en Purchasing & Supply Management

Diplômé en banking (part 1)