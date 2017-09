Ile Maurice: Miss Mauritius - La «reine» Primerose Obeegadoo bien accrochée à sa couronne

Elles ont quitté le concours Miss Mauritius, lundi 11 septembre. Estimant qu'elles «méritaient mieux», tout en évoquant des problèmes au niveau de l'administration, un manque de respect à leur égard et en affirmant qu'il y avait eu rupture de contrat. Ces cinq candidates ont, en fait, donné un coup de pied dans la fourmilière. Depuis, les critiques contre la «reine» pleuvent.

La directrice de l'organisation, Primerose Obeegadoo, n'a pas encore réagi. Mais tous ceux qui la connaissent soulignent qu'elle surfe sur une vague de polémiques depuis plusieurs années. Et, après 46 ans de règne, la couronne de la «reine» vacille une nouvelle fois. Même si elle ne tombe pas... Retour en arrière.

Le concours de beauté voit le jour en 1970. Mais à l'époque, il portait un autre nom. Déjà, Primerose Obeegadoo est une des figures de proue au sein de l'organisation. Il faut dire qu'elle est loin d'être une novice dans le monde des frou-frou. Primerose Obeegadoo est alors fraîchement diplômée d'une école de mode et de mannequinat de Londres.

La première à repartir avec la couronne est Florence Muller. Elle représente Maurice au concours Miss World. L'année suivante, Primerose Obeegadoo crée l'organisation Miss Mauritius. Depuis, elle n'a pas quitté son trône. De 1981 à 1985, Miss Mauritius est en phase de somnolence car Primerose est absente du pays. Pas de concours en 1995 non plus à cause du cyclone Hollanda, qui avait ravagé le pays l'année précédente.

40 ans de règne

Les Miss se succèdent, mais ce n'est que trois ans plus tard que Maurice fait son entrée dans la cour des grands. Miss Mauritius rachète la franchise Miss Universe. Nirmala Sohun est la première mauricienne à représenter le pays au plus grand concours de beauté de la planète.

L'organisation enchaîne les succès. Les filles de Primerose Obeegadoo reviennent rarement bredouilles. Mariella Tse Sik Sun est parmi les finalistes en 1975. En 1989, Jeanne Marie Clément revient après avoir sécurisé sa place parmi le Top 10. Viveka Babajee est couronnée Miss Top Model en 1994. Anaïs Veerapatren est parmi les 10 finalistes pour Miss Talent.

Pendant ce temps, l'organisation rachète aussi la franchise de Miss Intercontinental et Miss International. En 2011, Laetitia Darche se retrouve parmi les 15 finalistes de Miss Intercontinental alors qu'Ameeksha Dilchand rafle le trophée de Miss Amitié lors du concours Miss Intercontinental, en 2012.

Mais le succès entraîne son lot de polémiques. Une Miss qui défraie la chronique pour une affaire de cannabis en 1998, une autre qui accuse l'organisatrice de l'avoir abandonnée sans bagages à Hong-Kong... Et puis il y a ces Miss qui «émuse» ou qui «tombent en surcombe», qui n'ont rien fait pour aider l'image du concours. Qu'importe. Capitaine Primerose mène sa barque contre vents et marées.

À en croire une ancienne Miss, elle y restera encore longtemps. «Elle n'est pas méchante, mais elle est stricte», explique-t-elle. C'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'un de ses concurrents lui «vole» une franchise, elle ne fait rien. «Elle attend et tôt ou tard, son concours lui revient», souligne celle qui a côtoyé Primerose Obeegadoo de près.

La force de cette dame de fer, âgée de 88 ans, réside dans le fait qu'elle a vécu l'évolution des concours de beauté et comprend ce monde mieux que personne. «Elle bosse jour et nuit. Elle cherche elle-même ses sponsors. Elle sait comment leur parler et les amadouer. Peu importe ce que disent les gens, on ne reste pas à la tête d'une organisation pendant plus de 40 ans si on ne sait pas gérer un concours», souligne, pour sa part, Ameeksha Dilchand.

D'autres affirment cependant qu'elle est égoïste et qu'elle n'écoute personne. «Par exemple, elle peut avoir un coach sportif, mais elle ne l'écoutera pas. Elle demandera aux filles de faire ce qu'elle veut qu'elles fassent», déplore une ancienne candidate.

La question qui se pose : est-ce que Primerose Obeegadoo suivra les pas de Ravi Yerrigadoo ? Va-t-elle step down après le départ des cinq filles ? Rien n'est moins sûr.