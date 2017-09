Tunisie: Khemaïes Jhinaoui représente la Tunisie

La Tunisie prendra part aux travaux de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, qui se tient du 17 au 22 septembre, à New York, placée cette année sous le thème «Priorité à l'être humain : paix et vie décente pour tous sur une planète préservée».

Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, présidera la délégation tunisienne à ces assises. Le 18 septembre, il participera, en marge de ces travaux, à une réunion ministérielle du mécanisme de suivi des résultats de la Conférence internationale sur l'investissement en Tunisie «Tunisia 2020», tenue en novembre dernier à Tunis, indique, hier, un communiqué du département des Affaires étrangères.

Le 22 septembre, lors du débat général qui rassemblera les chefs d'Etat et de gouvernement et des délégations officielles participantes, le ministre des Affaires étrangères y prononcera l'allocution de la Tunisie.

Il participera, également, à une réunion ministérielle sur la Libye à laquelle a appelé le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et à la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères.

Jhinaoui prendra, également, part à d'autres réunions ministérielles; celles de l'Organisation de la coopération islamique, de l'Organisation de la francophonie et du Forum de coopération Chine-Afrique.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères coprésidera avec son homologue italien une conférence sur la migration et les réfugiés et participera à plusieurs manifestations qui débattront des questions liées au terrorisme, à la réforme du système des Nations unies, au développement durable, aux changements climatiques, au droit des femmes et à l'emploi des jeunes.

En outre, Jhinaoui aura des entretiens avec plusieurs de ses homologues de pays frères et amis et avec de hauts responsables onusiens.

L'Assemblée générale est l'un des six organes principaux des Nations unies, le seul dans lequel tous les Etats Membres ont le même pouvoir : un Etat, une voix. Ce forum unique compte des représentants de 193 Etats Membres de l'ONU qui y discutent et coopèrent sur tout un éventail de questions internationales citées dans la Charte des Nations unies, comme le développement, la paix et la sécurité, le droit international, etc. Tous les Etats Membres se rassemblent en septembre dans la Salle de l'Assemblée générale à New York pour une session annuelle, explique l'ONU.