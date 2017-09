Tunisie: Un bon point à prendre

EST : Ben Chérifia, Mbarki, Chammam, Dhaouadi, Talbi, Coulibaly, Kom, Sassi (Ben Youssef 66'), Badri (Bguir 84'), Chaâlali et Khénissi.

Al Ahly : Ikramy, Saïd, Azaro, Samir, Maâloul, Fathi, Ajayi (Motaâb 77'), Echeikh (Soliman 51'), Achour (Jomaa 61'), Rabia et Soulia

Conscients de l'importance du résultat du match aller, Espérantistes et Ahlaouis sont entrés dans le vif du sujet dès les premières minutes du jeu. Dès le départ, les deux protagonistes ont opté pour l'offensive et on sentait que le but allait venir, d'un côté comme de l'autre.

Malheureusement, ce sont les Cairotes qui ouvrent le score sur un penalty provoqué et transformé par Saïd (11'), fauché en pleine surface par Montassar Talbi. Un péché de jeunesse qui lui a valu un carton jaune et la mise en difficulté de son équipe qui a pourtant bien entamé le match en imposant son style, ce qui a rendu les débats équilibrés.

Malgré ce but encaissé tôt, les « Sang et Or » ne se sont pas laissé impressionner. La réplique espérantiste ne s'est pas fait attendre. Dix minutes plus tard, sur un corner tiré par Chaâlali et une déviation de la tête de Sassi, Khénissi égalise d'une pichenette (21').

Le tir étant rectifié, les « Sang et Or » mènent dès lors par un pressing haut, mettant leur hôte en difficulté. Khénissi rata même l'occasion de doubler la mise quand il tira mollement devant Ikramy qui intercepta sans difficulté sa balle (24').

Les locaux ripostent dix minutes plus tard quand le tir de Azaro, servi sur un plateau par Ajayi, frôle le montant gauche des filets de Ben Cherifia (34').

Au coude à coude

Après la pause, les poulains de Faouzi Benzarti allaient enfoncer le clou d'entrée quand Ghailane Chaâali, sur un coup franc direct, logea la balle dans la lucarne (48'). Pourtant, Ikramy avait intercepté sa balle dans un premier temps avant de la laisser filer.

Un deuxième but encaissé qui obligea les Cairotes à jouer leur va-tout. Et la détermination des locaux s'est avérée payante quand Azaro, suite à un coup franc tiré de la gauche par Jomaa, termina le travail sur la dernière ligne, réussissant à tromper Ben Chérifia (67').

La donne n'allait pas changer malgré l'intensité des débats. Les « Sang et Or » ont pris, certes, une belle option en prévision du match retour, mais ce n'est pas encore gagné.