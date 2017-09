Tunisie: Un nouveau départ

Première de Regueï

Pour son premier match à la tête de l'ESZ, Noureddine Bourguiba ne va pas métamorphoser l'équipe ou apporter plusieurs changements à la fois. L'homogénéité et les réflexes s'améliorent. Il est donc normal que le onze type serait reconduit.

C'est probablement Chaker Regueï qui signerait son baptême du feu, aujourd'hui, avec sa nouvelle équipe. Pour le reste, Khabib Hlel gardera la cage. Fadaâ et Chebli occuperont les deux flancs de la défense. Bhar et Mhaïssi joueront à l'axe. Dans la zone médiane, on retrouvera Maâroufi, Regueï, Addala et Touati. Le duo de l'attaque sera formé de Jaballah et Boussif. Bien sûr, Oueriemmi, Lahmar, Ben Othmen et Maâmmar pourraient faire leur apparition en cours de jeu.