Tunisie: Succès impératif

Au grand complet

S'il est un atout principal qui joue en faveur des Gabésiens de la «Zliza», plus sans doute que l'avantage du terrain et du public, c'est la possibilité offerte cette fois au coach Montacer Louhichi de pouvoir compter sur la totalité de son effectif.

Le milieu offensif Zouhaïr Attia, complètement rétabli, a repris du poil de la bête et est désormais en mesure de reconquérir une place de titulaire. L'attaquant-buteur Slim Mezlini et Mahdi Saâda sont eux aussi capables de figurer parmi les 18 convoqués, même si cette semaine ils se sont entraînés en solitaires.

Si, dans les buts, Ali Ayari et sur les deux flancs de la défense, Bilel Ben Brahim à droite et Achraf Zouaghi à gauche s'imposent, dans la charnière centrale, il y a un trio indiscutable Ali Abdelaziz Guechi, Saddam Ben Aziza, Houssem Zralli, et ce sera un véritable casse-tête chinois pour obliger l'un d'eux à faire banquette tellement ils se valent, même si le défenseur algérien est un peu au-dessus du lot. Mêmes préoccupations dans le compartiment offensif avec des éléments indiscutables aux qualités indéniables qui doivent entamer le match et à leur tête les deux meilleurs joueurs de percussion et de création de danger constant dans la zone adverse que sont Seïfeddine Jerbi et Fahmi Kacem.

Si Montacer Louhichi décide d'évoluer avec deux avants de pointe, il doit sacrifier un demi parmi les trois postulants, Mourad Hedhli, Nidhal Saïed et Marouen Tej, car le duo et plaque tournante de l'entrejeu Skander Agrebi (sentinelle) et Abdelhalim Darragi (demi gauche) sont intouchables.