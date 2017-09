Tunisie: Le nouveau gouvernement face à ses alliés

Des alliances contre nature aux pressions douces et aussi déclarées au vu et au su de tout le monde sur des chefs de gouvernement

Pressions exercées par des partis qui ne disposent pas d'un seul siège au Parlement, en passant par les consultations que le chef du gouvernement mène avec des leaders de partis politiques en cours de création, les accords qu'un député de Kébili signe avec des milices libyennes sans que les autorités régionales ou même son propre parti n'en soient informés, les délégations parlementaires et syndicales vont dialoguer avec Bachar Al-Assad à Damas pour qu'il leur livre les «jihadistes» tunisiens croupissant dans ses prisons sans que le Parlement et le ministère des Affaires étrangères n'en soient informés, les conventions signées avec les sit-inneurs d'El-Kamour pour libérer les installations pétrolières des «chômeurs campant au désert dans leurs D.Max», les insultes échangées régulièrement entre les députés de la majorité et de l'opposition au Parlement pour un oui ou pour un non, des astuces juridiques auxquelles on recourt pour bloquer le vote, voire la discussion d'un projet de loi, etc, les Tunisiens et les Tunisiennes ont découvert une nouvelle forme de gestion de la chose publique, unique en son genre et dont les retombées influeront sur la vie politique nationale et marqueront peut-être de leur sceau le nouveau modèle économique, social et culturel auquel on aspire.

Il est donc normal, au vu de l'environnement dans lequel il évolue, que le nouveau gouvernement Youssef Chahed à peine a-t-il acquis la confiance du Parlement se trouve sous le feu des pressions, principalement des forces censées le soutenir et ayant déjà donné leur aval aux nouveaux ministres qui auront la responsabilité de mettre en application la feuille de route du gouvernement, laquelle feuille de route constitue la synthèse des consultations ayant abouti à la composition du gouvernement que Youssef Chahed appelle «gouvernement de guerre».

Et cette guerre qui a pour cible la corruption, le terrorisme, les disparités régionales et le chômage est la guerre de tout le monde, en premier lieu ceux qui ont accordé leur confiance à Youssef Chahed au Parlement et ceux qui lui ont donné leur accord pour choisir les nouveaux ministres qui auront à conduire cette guerre et la gagner.

L'Ugtt, que beaucoup d'observateurs considèrent comme «le parti n°1 appuyant Youssef Chahed» figure bien à la tête des forces qui vont participer au gain de la guerre déclarée contre les quatre fléaux empêchant encore la Tunisie de décoller.

Malheureusement, à lire la motion générale issue de sa commission administrative tenue, ces derniers jours, à Hammamet, on a le sentiment que l'Ugtt se démarque ou se dérobe déjà à ses engagements pris lors des négociations de formation du nouveau gouvernement.

Personne, y compris parmi les syndicalistes les plus endurcis, ne pourra admettre que l'Ugtt n'était pas informée des principales orientations d'avenir annoncées par Youssef Chahed dans son discours d'obtention de la confiance des députés.

Ainsi, déclarer son opposition aux mesures qui seront prises pour sauver les caisses de sécurité sociale, rejeter la décision de ramener la masse salariale à 12,5% du PIB d'ici 2020, menacer de faire échouer la rentrée scolaire, alors que le nouveau ministre de l'Education vient à peine de s'installer à Bab Bnat et puis multiplier les déclarations-ultimatums selon lesquelles l'Ugtt est prête à retirer son soutien à n'importe quel moment, ne constituent pas, de l'avis de plusieurs observateurs, la meilleure plateforme possible à offrir au gouvernement Youssef Chahed pour qu'il entame, enfin, dans un environnement encourageant, les grandes réformes que tous attendent.