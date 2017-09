Tunisie: A prendre ou à laisser

Et il y a d'autres « choses » qu'on aimerait bien laisser. D'après le ministère de la Justice, on a enregistré 14.892 cas de divorce durant l'année judiciaire 2014-2015 en Tunisie, soit plus de 1248 cas chaque mois et donc 41 cas par jour.

Le plus grand nombre de divorces se fait à la demande de l'un des conjoints. Suivent les divorces à l'amiable. Et le nombre de plaintes déposées par les maris est presque le double de celui déposées par les épouses (9165 contre 5818).

Cela classe la Tunisie au premier rang des pays arabes en matière de divorce et en quatrième position à l'échelle mondiale. Et une étude de l'Office national de la famille et de la population (Onfp) montre que 17.000 cas d'avortement sont enregistrés chaque année en Tunisie. Cela pour les avortements déclarés, qui ont eu lieu dans les établissements de santé reconnus. Le chiffre serait revu à la hausse si on compte les cas qui ne font pas recours aux médecins. Et la majorité écrasante des avortements a lieu chez les femmes mariées (80%).

Les femmes célibataires représentent, quant à elles, 20% des cas. Concernant les plus importantes causes d'avortement, on cite le viol, la grossesse hors mariage et la grossesse non-désirée ou non programmée.

De la même manière, on se trouve « outrés » d'apprendre ce que révèle, vendredi 9 septembre, le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, qui affirme que 18,8% des Tunisiens sont des illettrés, soit un peu moins de 2 millions de personnes qui ne savent ni lire et ni écrire convenablement. Et comme le ministre, on trouve cela « honteux » surtout dans un pays qui a privilégié l'éducation dès son Indépendance.

Un système éducatif qui fait que, vendredi dernier, quelque 2 millions 88 mille élèves répartis sur un ensemble de 6093 établissements ont effectué la rentrée scolaire. Une rentrée dont le coût moyen dépasse le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui s'élève à 357 dinars. C'est ce que nous apprend une étude réalisée par l'Organisation de Défense du Consommateur (ODC) sur les coûts de la rentrée scolaire 2017 pour les ménages tunisiens. Il en ressort que le coût moyen de la rentrée pour la famille tunisienne ayant des enfants inscrits dans les écoles primaires publiques s'élève à 350 dinars.

L'ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d'Arvor, a effectué une visite, mardi dernier, dans le gouvernorat de Kasserine. Objectif : prospecter les moyens de promouvoir la coopération entre les villes tunisiennes et françaises dans divers domaines notamment agricole, industriel, touristique, culturel et de l'enseignement. Il s'est intéressé, comme lors de ses visites dans d'autres gouvernorats, aux produits tunisiens.

Et il rapporte : « Lors de ma visite à Kasserine, Monia Mhamdi, responsable associative, est venue les mains pleines. Avec une idée: faire connaître en dehors des frontières ces délicieuses petites gâteries que sont les boulettes du Rfiss Tounsi ! Un exquis mélange de semoule, de dattes et d'huile d'olive ».

Certains de chez nous devraient en prendre de la graine, promouvoir les produits du pays au lieu de se chamailler.