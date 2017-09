Burkina Faso: Mobilisation anti franc CFA - Aller au-delà des actions d'éclat

Les femmes du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) ont tenu une Assemblée… Plus »

Sylvanius Olympio, Mouammar Kadhafi, Modibo Kéita, pour ne citer que ceux-là, ont eu, par moments, à critiquer vertement le F CFA. La suite, on l'a connaît. On comprend donc la méfiance, voire la couardise de certains chefs d'Etat. Au total, le moins que l'on puisse dire, c'est que les pourfendeurs du franc CFA doivent repenser leurs stratégies une lutte plus efficace.

Les manifestants doivent donc songer à aller au-delà des actions d'éclat, à l'image de ce manifestant dakarois qui a avalé un billet de franc CFA. Une société civile qui ferraille toute seule, il faut le reconnaître, ce n'est pas assez. Il faudra que les politiques et les spécialistes des questions monétaires opposés au F CFA s'impliquent d'avantage pour donner plus d'envergure à la lutte.

