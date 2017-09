Congo-Kinshasa: Secousses !

Ce, conformément à la Constitution de la République et l'Accord du 31 décembre 2016, dit de la Saint Sylvestre. Quant à la date des élections, tout le monde reste aphone et, au niveau de la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI, l'on se contente de soutenir que c'est pour bientôt, le temps de clôturer les opérations d'enrôlement dans le Grand Kasaï. A l'opposition, qui se veut radicale, le calendrier doit être publié ce mois de septembre, de façon à convoquer le corps électoral, pour les élections à intervenir avant le 31 décembre prochain.

En effet, c'est en marge d'un sommet mondial sur l'environnement, que la situation de la RDC sera passée au peigne fin. Et pour cause, l'Accord de la Saint Sylvestre auquel tous les Congolais se réfèrent, sans en donner exactement le même sens ou le même contenu quant à l'entendement de ses dispositions, est celui-là qui sera certainement la trame. Parce que de lui, la question de l'organisation des élections, dont la date reste toujours incertaine, divise les acteurs politiques. Et, s'il n'y a pas bonne gestion du dossier, au niveau international, parce qu'à l'interne c'est le dialogue des sourds, le risque est grand de voir ce beau et vaste pays à la dimension continentale, sombrer dans une crise sans précédent, au-delà de ce que vit au quotidien sa population.

