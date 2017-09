Cameroun: Perception exterieur - Douala dans le top 10 des villes les moins habitables du monde

Cette nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux et suscité les débats. En effet, dans le dernier classement fait par Global Livability Index 2017 et rendu public par The Economist Intelligence Unit, de 2007 à 2017, plusieurs villes du monde ont connu de faibles progrès à cause du terrorisme, des guerres civiles, le climat mondial des affaires...

Pour toutes ces raisons, de nombreuses villes ont faiblement avancé. Pour cette étude, 98 des 140 villes passées sous revue ont connu de petits progrès. Sont pris en compte, sur une liste de près de 30 critères, l'accès aux soins de santé, à l'éducation, à la culture, de la qualité des infrastructures, de l'environnement de la stabilité entre autres.

Résultats d'analyses faites pour mieux orienter les investisseurs vers quels pays ils peuvent se lancer en affaires et quels types de difficultés ils pourraient rencontrer, la ville que manage Fritz Ntonè Ntonè depuis 2006 figure dans le top 10 des villes du globe les moins habitables. Elle ne répond donc à aucun critère ! «Je suis pas très surpris. Il faut juste regarder l'état de notre ville. Les motos dictent la loi.

Les ordures trainent de part et d'autre même si à notre niveau on nous a fait comprendre que les performances dans ce secteur sont bons avec près de 203 000 tonnes de déchets collectés et traités en décharge sur 223 480 tonnes projetées au 30 mai 2017.

Un tour dans la ville vous fait comprendre qu'il y a à affaire », confie un élu municipal. Si dans ce classement l'on retrouve quelques villes africaines comme Abidjan et Harare parmi les villes ayant réalisé les plus gros progrès sur les cinq dernières années, il faut noter que Douala côtoie dans cette basse échelle Alger, Tripoli et Lagos, des villes qui ne sont pas très loin de Damas en Syrie.

Global Livability Index existe depuis 70 ans et donne aux grands managers du globe les meilleures destinations où investir leur sera un atout particulier.