Madagascar: Constitution - Les articles sur les élections à réviser

« L'élection du président de la République a lieu trente jours au moins, et soixante jours au plus, avant l'expiration du mandat du Président en exercice. (... ) [En cas de second tour] Celui-ci a lieu à trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour », sont les dispositions de l'article 47 de la Constitution que pointe du doigt le locataire d'Iavoloha.

Les intentions de l'Exécutif font cependant face à une forte levée de bouclier, de la part de la société civile notamment. L'un des points objet de critique serait l'idée que la retouche ait pour but de modifier la disposition qui prévoit la démission préalable du Président candidat, soixante jours avant le vote. En réponse, le chef de l'État a mis en avant ce qu'il estime comme étant des incohérences dans ce que prévoient les alinéas 1 et 3 de l'article 47.

Durant le petit déjeuner de presse qu'a tenu le chef de l'État, au palais d'État d'Iavoloha samedi, l'initiative d'une révision de la Constitution qui serait en cours a été l'un des sujets sur lesquels des explications du président de la République étaient attendues. En réponse aux journalistes, il a soutenu qu'il ne s'agirait pas d'une refonte de la Loi fondamentale. « Il s'agira d'une révision dans le but de préserver l'apaisement et la stabilité du pays durant le processus électoral », a affirmé Hery Rajaonarimampianina.

