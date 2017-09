Libye: Le maréchal Haftar reçu par le président tunisien

Selon des sources bien informées, le conseil présidentiel ne devrait plus revenir à la direction du Premier ministre, Fayez al-Sarraj, mais à la présidence d'une autre personnalité, et Khalifa Haftar y siégerait. Ce conseil sera composé d'un président et de trois vice-présidents au lieu de neuf, comme c'est le cas actuellement.

De plus, un million de Libyens se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière tunisienne et des milliers de blessés de guerre y ont été soignés depuis 2011.

La crise libyenne a influencé d'une manière directe la situation en Tunisie : les deux pays constituent un espace vital l'un pour l'autre et partagent d'importantes relations économiques et sociales.

Pour des raisons de sécurité, la venue de Khalifa Haftar à Tunis a été préparée en toute discrétion. Au cours de sa visite, il doit rencontrer le président tunisien Beji Caïd Essebsi et évoquer avec lui l'accord politique entre les parties libyennes, le combat contre le terrorisme et les relations entre les deux pays.

