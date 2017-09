Burkina Faso: Sidwaya a de nouveaux « titrologues »

La direction générale des Editions Sidwaya a organisé, les 15 et 16 septembre 2017, à Koudougou, un atelier de formation à la titraille. 19 journalistes y ont renforcé leurs connaissances.

Le titre joue un rôle capital dans un article de presse. Il permet d'en relever le niveau. Mais, pour en trouver un bon, il faut se « masturber »les méninges. C'est ce que le formateur, Ousseni Ilboudo, a rappelé aux journalistes de Sidwaya qui ont pris part à la formation sur la titraille, les 15 et 16 septembre dernier à Koudougou. Aux rédacteurs en chef, aux chefs de desk et leurs adjoints, il a dit que le titre a, quatre fonctions essentiellement. Il vise à accrocher le regard du lecteur, à donner l'essentiel de l'information en un coup d'œil, à favoriser le choix des articles à lire, à susciter l'envie, l'intérêt ou la curiosité du lecteur.

Au regard des fonctions énumérées, a-t-il soutenu, un bon titre doit être clair, court, direct, pas redondant, être proche du lecteur, sans questionnement, être surtout sur mesure. « Il doit être court pour attirer l'attention du lecteur et unique pour déterminer le message essentiel», a confirmé le formateur par ailleurs directeur des rédactions du journal L'Observateur Paalga. Il existe deux types de titre : les titres incitatifs et informatifs.

Le titre incitatif vise à surprendre ou à faire sourire le lecteur, a expliqué Ousseni Ilboudo. « Dans ce cas, on laisse la place à l'imagination, la créativité et la culture générale », a-t-il ajouté tout en soutenant qu'il est peu informatif. D'où la nécessité, de lui accoler un surtitre qui l'éclaire davantage. Le formateur a donné divers astuces pour dénicher un bon titre. Il a expliqué qu'on peut procéder à la personnalisation du titre, au jeu de mots, employer la technique de l'œuvre détournée (transformer le titre d'une œuvre pour en faire un titre).

Le journaliste peut également utiliser le jeu des formules(dictons, phrases célèbres,... ), les allitérations (exemple : pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes... ), la dialectique des mots qui consiste à une association ou opposition de mots plus ou moins contradictoires (exemple, les vertus de l'infidélité, ces économies qui nous ruinent... ). La formation a été interactive.

Se départir de la paresse intellectuelle

Les échanges ont permis aux participants de comprendre la nécessité d'accrocher le lecteur à travers la titraille, mais aussi de le fidéliser à la lecture des articles. Comment arrive-t-on à trouver un titre « exceptionnel »? Parmi les deux types de titres, lequel doit-on privilégié... ?Pour trouver un bon titre à son article, il faut se départir de la paresse intellectuelle, se « tordre » les méninges pour en trouver un original.

Les titres incitatifs et informatifs sont tous bons, dans un article, pourvus qu'ils soient courts, bien formulés et incitent à la lecture de l'article. Après deux jours de partage d'expériences, les 19 participants se sont réjouis de la qualité de la formation et remerciéront le formateur d'avoir partagé avec eux sa riche expérience. Selon le directeur général des Editions Sidwaya, Rabankhi Abou-Bâkr Zida, il était nécessaire que les journalistes renforcent leurs capacités rédactionnelles en matière de titraille.

Et, en choisissant de les former à cet aspect important de l'article de presse, Sidwaya a choisi la voie de l'excellence, l'efficacité et la qualité, a-t-il déclaré.« L'objectif est d'améliorer la titraille des articles et d'avoir un produit de qualité qui puisse davantage intéresser le public. Nous devons multiplier ce genre de rendez-vous. C'est la qualité et la compétence qui peuvent faire avancer les Editions Sidwaya », a-t-il insisté. Fort de ce constat, M. Zida a invité les journalistes à mettre en pratique les connaissances acquises. « Nous avons des compétences à côté de nous, il faut s'en inspirer. Cela renforce aussi la confraternité », a soutenu M. Zida. Peu de journalistes de Sidwaya savent monter leurs propres articles. Donc, au regard de l'évolution de la pratique journalistique, les premiers responsables de la « maison commune » ont souhaité de former chaque journaliste au montage assisté par ordinateur.