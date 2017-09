Burkina Faso: Boxe/championnat national des novices - Bonnes prestations du club ABC

Le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré est arrivé à New York aux Etats-Unis, en… Plus »

Pour le président de la Fédération burkinabè de boxe, Abdramane Koné, le niveau est très satisfaisant. " On m'a fait savoir que c'est la première fois que ce championnat a eu un engouement. Et cet engouement nous donne un tonus de sacrifice. Nous sommes dans cette vision de sacrifice absolue pour l'intérêt de notre pays. C'est vraiment un sentiment de fierté de voir cet engouement autour de notre discipline qui est le noble art", a-t-il ajouté. Les activités de la Fédération continue avec le championnat national senior des amateurs le weekend prochain.

Dans ces finales, l'on a enregistré deux KO. Ce sont les œuvres de Daouda Sawadogo de USFA dans la catégorie des welters (69 kg) et de Maxime Bonkoungou de ABC chez les moyens (75 kg), respectivement face à Mahamoudou Nana du Paysan noir et à Idrissa Pacmogda de l'USFA. "Comme ce sont des novices, il y a dans certaines catégories, des boxeurs qui ont fait une bonne prestation. Dans l'ensemble, ils sont largement au-dessus de la moyenne. Si ces boxeurs sont bien suivis, on peut espérer un avenir meilleur pour la boxe burkinabè", a déclaré Justin Nabié, directeur technique national de la Fédération burkinabè de boxe.

