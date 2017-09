Burkina Faso: Coopération décentralisée - Des assises nationales prévues en octobre 2017

Le ministre en charge de l'administration territoriale, Siméon Sawadogo, a rencontré le corps diplomatique et les partenaires techniques et financiers, le vendredi 15 septembre 2017, à Ouagadougou. Il s'est agi de les informer de l'organisation des assisses nationales de la coopération décentralisée prévues, les 5 et 6 octobre prochains, dans la capitale burkinabè.

Le Burkina Faso multiplie les stratégies pour son développement socioéconomique. En effet, le ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD) a initié des assises nationales de la coopération décentralisée prévues se tenir, les 5 et 6 octobre 2017, dans la capitale burkinabè. Pour préparer ces assises, le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Siméon Sawadogo a échangé avec le corps diplomatique et les Partenaires techniques et financiers (PTF), le vendredi 15 septembre 2017, à Ouagadougou.

Selon Siméon Sawadogo, cette rencontre vise à les informer de l'organisation de cet évènement. Les assises nationales de la coopération décentralisée se tiendront sous le thème : «Coopération décentralisée et autonomisation des collectivités territoriales». De l'avis du ministre Sawadogo, ce thème tire son importance du fait que la coopération décentralisée est un instrument d'accompagnement des collectivités territoriales. «La coopération décentralisée est pour nos collectivités territoriales une opportunité de partage d'expériences, de renforcement des capacités, de mobilisation des ressources et de mutualisation des moyens... », a-t-il expliqué.

Selon lui, les collectivités, à travers cette opportunité, vont contribuer à améliorer la gouvernance locale et offrir aux populations des services publics locaux de qualité. «Ces assises sont une occasion de relancer la coopération décentralisée qui a connu une période de léthargie pendant la Transition et rassurer les partenaires extérieurs notamment ceux du Nord sur le renforcement de notre processus de décentralisation», a-t-il indiqué.

Il s'agit, a précisé le ministre Sawadogo, de relancer ce lien de partenariat pour qu'il puisse jouer son rôle dans le microcosme national afin de réussir le Plan national de développement économique et social (PNDES) et le développement des relations humaines Nord-Sud.

Les prochaines assises vont permettre, a-t-il ajouté, de faire le point de la coopération qui existe entre les communautés locales du Burkina Faso, celles du Nord et d'ailleurs en Afrique. Pour le premier responsable du département en charge de la décentralisation, les nouveaux élus locaux auront la faveur de rencontrer leurs partenaires ou de sceller de nouveaux partenariats. «Cette rencontre va mettre en situation d'échanges les collectivités territoriales burkinabè et leurs partenaires et raffermir leurs relations pour le développement du Burkina Faso », a soutenu Siméon Sawadogo.

Il en veut pour preuve, la construction d'écoles, de barrages, de dispensaires, les dons de matériels médicaux et scolaires, etc., déjà effectués à la faveur de la coopération décentralisée. A entendre le ministre en charge de l'administration territoriale, ces assises vont être marquées par des débats et des sujets de réflexion. Tous ces échanges, a-t-il souligné, vont s'appesantir sur le rôle et l'appui de la coopération décentralisée pour une réussite des référentiels de développement décentralisés au Burkina Faso.

Du reste, Siméon Sawadogo a remercié l'ensemble du corps diplomatique et les PTF pour leur présence qui constitue un «gage de soutien au rayonnement du Burkina Faso ». Il a aussi traduit sa reconnaissance, entre autres, au bureau de la Coopération suisse, à l'Ambassade de France, à l'Association internationale des maires francophones (AIMF) et à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF).

Le ministre Sawadogo a également sollicité la contribution de ses partenaires pour boucler le budget de « cette rencontre de haut niveau » dont le gap est estimé à 12 millions de F CFA. «Je vous demande d'assurer une large diffusion auprès de vos collectivités territoriales pour susciter leur participation. Des informations sont disponibles sur le site www.cooperation-decentralisee.org ou www.cooperation-decentralisee.bf », a-t-il lancé à l'endroit des participants. Il a, par ailleurs, informé de la mise en place d'un village de la coopération décentralisée ainsi que de l'organisation de rencontres « B to B », en marge des travaux.

C'est la première fois que le Burkina Faso prend une telle initiative sur la coopération décentralisée. En effet, deux assises de la coopération décentralisée bilatérales franco-burkinabè ont été organisées en 2002 et en 2007 après d'autres rencontres en 1990. Les présentes assises, selon le MATD, s'ouvriront à d'autres acteurs des pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique et d'Afrique. Elles sont prévues se tenir sous le très haut patronage du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et la présidence du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba.